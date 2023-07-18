德國公布「中國戰略」宣示抗中挺台

7月13日，德國劃時代推出《中國戰略》指出台灣海峽是「全球經濟的生命線」強調台灣重要性、支持民主台灣參與國際事務。圖為德國總理蕭茲。（法新社）

2023/07/18 07:11

林逸民

德國在梅克爾時代本是歐洲國家親中的代表，13日，德國劃時代推出《中國戰略》指出台灣海峽是「全球經濟的生命線」強調台灣重要性、支持民主台灣參與國際事務，關切台海發生軍事衝突將影響德國和歐洲的利益，並將與台灣合作以更了解中國。德國外長更呼籲歐洲團結對抗中國貿易脅迫。

梅克爾所屬的基民盟，本該是德國中流砥柱的右派政治力量，梅克爾執政早年，也的確曾經對國家產業與勞動政策進行右轉，才讓德國重新成為優秀工業國家，但是有此成就之後，到執政晚期，開始逐漸左傾，又要社會福利，又要非核，又要快速減碳，結果她與許多中南美左翼執政者一樣，有了不切實際的幻想，就寄託在空口說白話、打腫臉充胖子的中國與其市場之上。

請繼續往下閱讀...

梅克爾時代的德國認為中國遠在天邊構不成威脅，所以不用顧慮價值上的根本不同，也不管中國的侵略者嘴臉，只想著德國企業去中國市場賺錢，想藉此支應所有的左傾夢想，甚至妄想藉著與中國合作，讓德國工藝內燃機汽車產業再度偉大，與美國有領先優勢的電動車一決勝負。

在此愚昧想法下，德國放縱中國與俄國狼狽為奸，最終誘發烏俄戰爭，造成能源危機、高通膨，德國產業受到相當大影響，可說自作孽不可活。如今德國已經學到教訓，大澈大悟，雖然政黨輪替為左派執政，反而再也不對中國有不切實際幻想，而是確定的將中國作為威脅看待。

德國因此於歷史上首度提出《中國戰略》，目前內容雖主要是大方向的宣示，但是已經可看出其明確的戰略態度：中國是敵非友，是威脅非機會，往後德國在國際上將對中國越來越嚴苛，在產業上則勢必不僅不再加碼投資，還要盡速撤離中國。

德國也不僅是在外交與經濟產業上動作，最直接的軍事上也已經行動，派兵前往澳洲參與聯合軍事演習，德國千里迢迢派兵到印太地區所為何來？很明顯的就是與英國同樣，要加入美日印澳的大包圍中國。過去德國親中的時期，法國馬克宏顯得較為中立，但如今德國全面抗中，馬克宏反而顯得親中，不過，相信法國很快也會跟上潮流，走向全面抗中。

當遠在天邊的歐洲都已經將抗中視為戰略第一要務的時候，台灣人應該認清抗中不僅自保更是國際義務，可千萬不要讓歐美比我們還更抗中保台。

（林逸民為福和會會長，台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法