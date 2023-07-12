「曼森家族」最年輕殺人犯 入獄53年後獲得假釋

「曼森家族」成員萊斯利·侯登在1971年被捕，當年年僅19歲，頭上的X記號是仿效領袖查爾斯·曼森，認為這是他們的十字架。（美聯社）

2023/07/12 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名邪教組織「曼森家族」犯下一連串入室謀殺案件，當時年紀最小，年僅19歲的女兇嫌萊斯利·侯登（Leslie Van Houten）遭判無期徒刑，在監禁53年後獲得假釋，是曼森家族中第一位連續謀殺案被定罪而獲得假釋的人。

據《路透》報導，美國1960年代惡名昭彰的邪教領袖查爾斯·曼森（Charles Milles Manson）所領導的邪教與犯罪組織「曼森家族」，其信徒大多為年輕的女性；由於曼森堅信未來將會發生一場末日的種族戰爭，因此他蠱惑信眾們四處製造殺人案，認為這些行為可以促成那場「末日戰爭」。

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在曼森的指令下，萊斯利·侯登與其他成員犯下一連串入室謀殺案，其中在1969年8月9日將當時身懷8個月半身孕的美國知名女星莎朗·蒂（Sharon Marie Tate）以及其他4人殘忍殺害更是震驚全美。

萊斯利·侯登在1971年被捕後，曾被多次求處死刑，但經過上訴推翻審判後，最終被判處無期徒刑，2016年以來已五度申請假釋，都遭駁回；2021年11月，假釋委員會建議假釋萊斯利·侯登，遭加州州長紐森（Gavin Newsom）否決。

2023年5月加州上訴法院駁回州長拒絕假釋的決定，最終紐森放棄上訴，萊斯利·侯登在當地時間7月11日入獄53年後獲得假釋，是曼森家族中第一位連續謀殺案被定罪而獲得假釋的人，她將前往一處保密地點的中途之家並將在那裡待1年。

在入獄53年後，萊斯利·侯登獲得假釋，是曼森家族中第一位連續謀殺案被定罪而獲得假釋的人。（美聯社）

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