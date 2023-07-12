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    美國務院駁斥促台開發生物戰劑報導 稱毫無事實根據

    對於媒體報導國軍依照美方要求召開秘密會議，開發生物戰劑，美國務院稱毫無事實根據。示意圖。（美聯社檔案照）

    對於媒體報導國軍依照美方要求召開秘密會議，開發生物戰劑，美國務院稱毫無事實根據。示意圖。（美聯社檔案照）

    2023/07/12 09:52

    〔中央社〕媒體報導，國軍依照美方要求召開秘密會議，開發生物戰劑。美國國務院今天告訴中央社，報導毫無事實根據，美國全面遵守「禁止生物武器公約」。

    聯合報近日報導，有消息來源指出，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，並召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物戰劑。

    美國國務院一位發言人晚間以不具名方式回應中央社記者詢問，駁斥報導毫無事實根據（no truth to this report）。

    這名發言人強調，美國全面遵守「禁止生物武器公約」（Biological Weapons Convention，簡稱BWC）義務，本身既未研發也未持有類似武器，更不支持任何人這麼做。

    相關報導先前已經遭美國在台協會（AIT）及台灣的國防部、外交部否認。

    AIT指出，美國1972年成為「禁止生物武器公約」首批簽署國之一，公約1975年生效，規範簽署國絕不得開發、生產、儲存或以其他方式獲取或保留生物武器，也不得轉讓生物武器，或以各種方式協助、鼓勵、誘使任何單位製造與獲取生物製劑、毒素、武器、設備或運載工具。

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