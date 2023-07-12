中共喉舌號召青年上山下鄉 網民喊：高官子女先去

中國青年就業難，圖為江蘇省淮安市的就業博覽會現場。（法新社檔案照）

2023/07/12 05:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國經濟下滑，年輕人失業率高達兩成。學者警告，中國青年失業問題短期內恐將持續加劇，甚至可能持續10年之久！中共喉舌「人民日報」近日發表文章，呼籲年輕人上山下鄉，「到祖國和人民最需要的地方去」，引發網友熱議，不滿的網友留言直指：「（高官）自己的孩子養尊處優，號召韭菜的孩子吃苦耐勞」，要求「領導子女也要以身作則」。

「中國數字時代」網站報導，人民日報這篇題為「樹立正確的就業觀」的文章指稱，「青春的樣子，本就是有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的樣子」，年輕人應該「在鄉村振興、綠色發展、社會服務、衛國戍邊等各領域各方面工作中爭當排頭兵和生力軍」，「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱，不僅能夠留下無悔的青春記憶，而且將在基層磨礪中獲得受用終身的精神財富，為走好職業生涯提供源源不斷的滋養。」

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該文發表後，眾多網友在「微博」留言嘲諷：「你不吃苦，人民日報（高層）們怎麼躺在沙發上吹空調喝奶茶享福呢？」，「年輕人再不『負重前行』，他們沒法『歲月靜好』啦」，「樹立正確的就業觀＝要有成為合格韭菜的覺悟，要不然官老爺和資本家的日子就不好過了。」

也有網友針對中國國有企業的「世襲」現象表示不滿：「三代煙草人，三代電力人，你們太辛苦了，滿門忠烈啊，讓俺們也代替你們去發光發熱貢獻餘生吧！」「我願意祖孫幾代都去煙草，石油，電網裡面吃苦，請給我個機會」。

由於中國今年大學畢業生突破1100萬人，今年第3季的青年失業問題恐將更趨嚴重。2022年4月，中國16至24歲青年失業率為18.2％，但今年同期上升2.2％，顯示青年失業問題不僅是週期性問題，而是系統性、趨勢性問題。儘管北京當局頒佈諸多激勵措施，但居高不下的青年失業率和經濟壓力，導致愈來愈多中國青年選擇「四不」度日，亦即不戀愛、不結婚、不買房、不生子。

不少網友對中國貧富差距兩極化現象極為不滿，質問「韭菜不去賣力，官三代吃空餉的錢哪來？」、「建議以後誰倡議誰先去」、「請領導們的子女們出來走兩步」、「到需要的地方去，到艱苦的地方去，那我們的房貸誰還？30年房貸，我們豈不成老賴了？」

中國青年失業率迭創新高，圖為重慶市的就業博覽會現場。（法新社檔案照）

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