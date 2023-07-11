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    羅冠聰遭港府懸賞百萬通緝 父母、兄長今遭警帶走問話

    香港警方國安處帶走羅冠聰（見圖）父母及兄長問話。（路透）

    香港警方國安處帶走羅冠聰（見圖）父母及兄長問話。（路透）

    2023/07/11 21:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國香港警務處國家安全處3日宣布懸賞每人100萬港幣（約新台幣397萬元），緝捕8名涉違反「港區國安法」的在逃人士，其中包含流亡英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰。國安處人員11日清晨突襲搜查羅冠聰位於東涌的寓所，並帶走羅冠聰父母及兄長3人問話。

    綜合港媒報導，國安處人員希望了解他們是否曾否向羅冠聰提供經濟援助，及是否作為他在香港的代理人。據悉，3人已完成錄取口供，已獲准離開，警方目前無拘捕任何人。

    為避免連累親人，羅冠聰2020年7月31日在臉書發文，強調離港後已沒有聯絡親人，也正式與他們斷絕關係，不再往來。不過港府顯然不肯放過他的家人。

    香港特首李家超11日在出席行政會議前向媒體表示，自警方上週宣布通緝並懸賞8人後，警方已收到一些資料，也會「繼續收集情報、窮追猛打、執法必嚴」。

    李家超還說，大家都應該把這8人當作「過街老鼠、避之則吉」，並要求任何有情報的民眾都應提供給警方。李家超表示，警方還會追究幕後援助、支持獲控制這8人的力量，強調會加強調查力道、擴大情報搜集及打擊網路等。

    國安處3日宣布，已獲法庭發出拘捕令，通緝「潛逃海外的」羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪等8人，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港，以及為外國出謀獻策打擊香港的國際金融中心地位。

    港警對遭通緝的8人每人懸賞100萬港幣，並宣稱國安法具域外效力。

    香港前保安局長、行政會議召集人葉劉淑儀先前曾表示，親友與8名通緝犯聯絡沒有問題，但若涉及金錢支援，而8人又將相關金錢用於違反國安的行為，親友就可能涉嫌違法。

    香港警務處國家安全處3日宣布，通緝8名違反「港區國安法」的流亡海外港人，包括目前流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰。（路透）

    香港警務處國家安全處3日宣布，通緝8名違反「港區國安法」的流亡海外港人，包括目前流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰。（路透）

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