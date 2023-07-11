價值近百億！伊朗油輪印尼海域秘密轉運原油 被發現還想溜

印尼海事安全局今日表示，近日在該國海域攔截一艘涉嫌參與非法轉運原油的伊朗籍超級油輪，船上裝載的原油價值竟高達3億美元（約新台幣94億元）。（路透）

2023/07/11 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海事安全局今（11）日表示，近日在該國海域攔截一艘涉嫌參與非法轉運原油的伊朗籍超級油輪，船上裝載的原油價值高達3億美元（約94億元新台幣），參與轉運的另一艘油輪甚至早在2018年就被宣布報廢，事件也使伊朗的海上秘密轉運任務曝光。

《路透》報導，印尼海事安全局長庫尼亞（Aan Kurnia）指出，這艘超級油輪「阿曼114號」（Arman 114）上週五在印尼納土納群島（Kepulauan Natuna）的海域被發現與一艘懸掛喀麥隆國旗的油輪「S Tinos」號進行船對船的原油轉運。他也提到，阿曼114號干擾了船舶自動識別系統（AIS），使其定位顯示在紅海，S Tinos號則應該在2018年就已報廢。

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庫尼亞指出，兩艘船被發現後曾試圖逃逸，印尼海事安全局與馬來西亞合作，優先攔截阿曼114號，他也補充，阿曼114號在轉運原油時還傾倒部分石油至海中，違反印尼的環境法規。因此印尼海事安全局除了扣押該船，也拘留船上的埃及船長、28名船員和3名船上保安的家屬。

印尼海事安全局表示，阿曼114號載有約27萬噸輕質原油，價值高達3億美元。報導指出，伊朗類似的秘密海上物資轉運已行之有年，根據分析顯示，一支由伊朗、俄羅斯和委內瑞拉油輪組成的「影子船隊」（shadow fleet）一直在新加坡海峽轉運貨物，以避免被發現。

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