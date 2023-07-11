為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    價值近百億！伊朗油輪印尼海域秘密轉運原油 被發現還想溜

    印尼海事安全局今日表示，近日在該國海域攔截一艘涉嫌參與非法轉運原油的伊朗籍超級油輪，船上裝載的原油價值竟高達3億美元（約新台幣94億元）。（路透）

    印尼海事安全局今日表示，近日在該國海域攔截一艘涉嫌參與非法轉運原油的伊朗籍超級油輪，船上裝載的原油價值竟高達3億美元（約新台幣94億元）。（路透）

    2023/07/11 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼海事安全局今（11）日表示，近日在該國海域攔截一艘涉嫌參與非法轉運原油的伊朗籍超級油輪，船上裝載的原油價值高達3億美元（約94億元新台幣），參與轉運的另一艘油輪甚至早在2018年就被宣布報廢，事件也使伊朗的海上秘密轉運任務曝光。

    《路透》報導，印尼海事安全局長庫尼亞（Aan Kurnia）指出，這艘超級油輪「阿曼114號」（Arman 114）上週五在印尼納土納群島（Kepulauan Natuna）的海域被發現與一艘懸掛喀麥隆國旗的油輪「S Tinos」號進行船對船的原油轉運。他也提到，阿曼114號干擾了船舶自動識別系統（AIS），使其定位顯示在紅海，S Tinos號則應該在2018年就已報廢。

    庫尼亞指出，兩艘船被發現後曾試圖逃逸，印尼海事安全局與馬來西亞合作，優先攔截阿曼114號，他也補充，阿曼114號在轉運原油時還傾倒部分石油至海中，違反印尼的環境法規。因此印尼海事安全局除了扣押該船，也拘留船上的埃及船長、28名船員和3名船上保安的家屬。

    印尼海事安全局表示，阿曼114號載有約27萬噸輕質原油，價值高達3億美元。報導指出，伊朗類似的秘密海上物資轉運已行之有年，根據分析顯示，一支由伊朗、俄羅斯和委內瑞拉油輪組成的「影子船隊」（shadow fleet）一直在新加坡海峽轉運貨物，以避免被發現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄油運輸「油水」大 神秘中間商每月大賺9億美元
    2023/06/29 07:47

    俄油運輸「油水」大 神秘中間商每月大賺9億美元
    俄羅斯大買老舊油輪組「影子船隊」 運油 躲避西方制裁
    2022/12/03 22:04

    俄羅斯大買老舊油輪組「影子船隊」 運油 躲避西方制裁

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    俄油輪掛他國旗幟 瞞天過海被抓包
    2022/05/01 07:24

    俄油輪掛他國旗幟 瞞天過海被抓包
    規避西方制裁 俄羅斯油輪隱藏海上行蹤
    2022/03/28 15:16

    規避西方制裁 俄羅斯油輪隱藏海上行蹤

    演藝圈生猛夫妻檔 白家綺爆六口幸福秘訣
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播