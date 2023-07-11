尼泊爾觀光直升機驚傳墜毀聖母峰 機上6人罹難已尋獲5遺體

尼泊爾馬南航空一架觀光直升機11日驚傳墜毀，機上6人全數罹難。（圖翻攝自尼泊爾馬南航空官網）

2023/07/11 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾一架觀光直升機今（11日）驚傳墜毀事故，隨後救難人員發現飛機殘骸，證實機上包括飛行員共6人罹難，目前已找到5具遺體。

綜合外媒報導，尼泊爾「馬南航空」（Manang Air）一架呼號9N-AMV的觀光直升機，11日上午從加德滿都（Kathmandu）蘇爾克鎮（Surke）起飛，帶著5名來自墨西哥的遊客飛到聖母峰（Mount Everest）上空一覽風景，不料飛行15分鐘後，約莫上午10點15分（台灣時間11日中午12點30分）左右，直升機突然與塔台失去聯繫。

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當地救難人員獲報後立刻展開救援工作，數小時後在聖母峰附近的「拉姆朱拉山口」（Lamjura Pass）找到墜毀的直升機殘骸，並找到5具遺體。加德滿都機場官員表示，該直升機上包括飛行員古隆（Chet Gurung）、5名墨西哥公民全數罹難，目前還在尋找第6具遺體。

馬南航空成立於1997年，提供服務包括直升機遊覽、搜救、醫療轉移、空中工作等，其中又以帶觀光客從高空俯瞰聖母峰及其他10餘座位於喜馬拉雅山脈中部及東部的雪山山脈壯闊景觀、帶登山客前往珠峰基地營（EBC）為主。

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