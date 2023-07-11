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    被這2件事惹毛了 俄重量級議員：土耳其正變成「不友好國家」

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）7日在土耳其伊斯坦堡與土耳其總統艾多根（右）會面。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）7日在土耳其伊斯坦堡與土耳其總統艾多根（右）會面。（歐新社）

    2023/07/11 17:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其上週容許5名烏克蘭亞速營戰俘隨到訪的總統澤倫斯基回國，違反與俄方的換俘協議，還支持烏克蘭加入北約組織。俄羅斯重量級國會議員認為，土耳其近來作出一連串挑釁性決定，正變成「不友好國家」。

    《今日俄羅斯》（RT）報導，俄羅斯聯邦委員會（國會上院）國安委員會主席邦達列夫（Viktor Bondarev）表示，土耳其近來的作為，猶如「背後捅刀」，顯示土耳其正在逐步由中立國家變為不友好國家。

    邦達列夫表示，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）正屈服於西方的壓力，他應該向匈牙利總理奧班（Viktor Orban）看齊。

    邦達列夫說：「當然，國家安全和國家利益應優先考量，但即使在西方的沈重壓力下，也應該保住自己的顏面，正如匈牙利領導人奧班一再證明的那樣。」

    立場親俄的奧班時常與歐盟當局衝突，持續痛批歐盟針對俄國的制裁。他近年尋求與俄國總統普廷拉近關係，不支持歐盟對俄羅斯的石油制裁，理由是匈牙利仰賴俄國石油。

    俄烏戰爭爆發後，土耳其在黑海糧食走廊的談判裡扮演重要斡旋角色，因為該國是黑海出入口博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽的掌門人，既是北約成員、又與俄羅斯交好。艾多根將土耳其定位成俄羅斯與西方、烏克蘭的中間人，在聲援烏克蘭的同時，也經常與普廷通話，與西方的制裁行動保持距離，減少對俄羅斯孤立。

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