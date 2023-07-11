瑞典有望加入北約 美議員：北約壯大可嚇阻普廷與習近平

俄烏戰爭發生後，包含芬蘭與瑞典都提出想加入北約，但這需要獲得所有成員國的同意。圖為芬蘭國旗（右）、瑞典國旗（左）與北約標誌（中）。（路透）

2023/07/11 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕先前一直阻撓瑞典加入北約的土耳其，10日提出支持瑞典加入，但也要求「歐洲國家要協助土耳其加入歐盟」。針對瑞典有望加入北約，美國參議院共和黨外交領袖里契（Jim Risch）也對此表示歡迎，並表示早就該讓瑞典加入北約，並指北約壯大後不僅能嚇阻俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），也能嚇阻中國國家主席習近平。

針對土耳其鬆口支持瑞典加入北約，美國總統拜登對此表示歡迎，並表示已準備好與土耳其總統艾多根（Erdogan）及土耳其合作。美國聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契也指出，對土耳其同意盡快推進瑞典申請案的消息表達歡迎，並呼籲匈牙利近期也能跟進。

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里契也提到，在全球各地獨裁者持續挑戰界線之際，北約比以往來得更加重要，並指早就該讓瑞典加入北約。他也表示，一個更強壯、規模更大的北約，不僅能嚇阻俄羅斯總統普廷，對於希望能奪下台灣的習近平來說，他也在密切關注北約將如何應對俄烏情勢。北約強調，不能也不會在領土上做出任何讓步，且會與尋求自身自由與主權道路的盟友堅定站在一起。

先前一直阻撓瑞典加入北約的土耳其，10日提出支持瑞典加入，但也要求「歐洲國家要協助土耳其加入歐盟」。圖為土耳其總統艾多根。（歐新社）

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