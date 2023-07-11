白宮證實：拜登將在北約峰會見澤倫斯基

白宮證實，美國總統拜登將在當地時間12日，於北約峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基舉行一對一會晤。（法新社）

2023/07/11 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕白宮證實，美國總統拜登將在當地時間12日，於北約峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基舉行一對一會晤，但尚不清楚會面的具體時間。

據《CNN》報導，北大西洋公約組織（NATO）在當地時間11日在立陶宛首都維爾紐斯舉行兩天峰會，當地距離白俄羅斯僅約32公里、距離俄羅斯邊境約151公里，為烏克蘭戰爭爆發以來，北約峰會舉辦地距離俄國最近的一次，一位熟悉會議情況的官員證實，拜登12日將在北約峰會會見澤倫斯基，兩人上次會晤是在5月20日日本廣島G7峰會上。

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報導指出，俄烏衝突將是本屆維爾紐斯峰會的重要議程之一，會議還將討論烏克蘭未來加入北約的途徑，但是這個話題在北約內部引發了分歧，連澤倫斯基是否會出席也一度引發質疑，在這樣的背景下，美烏領導人會面將成為峰會「團結的標誌」。

澤倫斯基日前曾表示，他不打算「為了好玩」參加峰會，因為他尋求一條讓烏克蘭加入北約的更明確的途徑，同時要求獲得安全保障，他強調：「烏克蘭還沒加入北約時應該獲得明確的安全保障。只有在這些條件下，我們的會議才會有意義，否則就只是另一種形式的政治而已。」

不過拜登對於烏克蘭加入北約的可能性潑了冷水，拜登稱，烏克蘭還沒有準備好加入北約，必須等到俄烏戰爭徹底結束，北約才能考慮邀請烏克蘭加入其行列。

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