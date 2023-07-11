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    首頁　>　國際

    美國體操狼醫獄中起衝突 遭獄友刺傷狀況穩定

    2023/07/11 03:30

    〔中央社〕曾任美國國家體操隊隊醫的納沙因性侵多位年輕女性遭判入獄服刑，如今有媒體指出，他在佛羅里達州的聯邦監獄與另一名獄友發生口角而被銳器刺傷，但納沙的狀況穩定沒有大礙。

    兩名知情人士告訴美聯社，昨天的這起衝突事件發生在美國柯爾曼監獄（United States Penitentiary Coleman）。知情人士還說，納沙（Larry Nassar）今天的身體狀況穩定。

    其中一名知情人士提到，納沙的背部和胸部遭刺傷。

    這些人士因為無權公開討論這起攻擊事件或案件調查的相關細節，因此以匿名方式接受美聯社採訪。

    納沙擔任美國體操聯盟（USA Gymnastics）和密西根州立大學（Michigan State University）運動醫學醫生期間，頻頻對年輕女孩伸出狼爪，醜聞爆發後震驚美國體壇。

    數百名女性指控納沙在他20多年的職業生涯中，以協助治療為名性侵和猥褻她們。

    納沙2017年底和2018年初承認多項性侵指控，光是其中一起訴訟案就被法院判處40至175年徒刑，現年59歲的他仍在獄中服刑。1120711

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