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    中國苗寨大火2死6傷 目擊者：遊客從3樓跳下

    中國貴州的熱門景點西江千戶苗寨景區，週一（10日）上午10時左右突發嚴重火警，造成2死6傷。（圖取自微博）

    中國貴州的熱門景點西江千戶苗寨景區，週一（10日）上午10時左右突發嚴重火警，造成2死6傷。（圖取自微博）

    2023/07/11 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州黔東南的熱門景點西江千戶苗寨景區，週一（10日）上午10時左右突發嚴重火警，造成2死6傷，更有目擊者看到遊客慌忙從房屋3樓跳下的畫面。目前大火已遭撲滅，當局正在調查起火原因。

    綜合中媒報導，起火點位於一路口，火災從早上9點50分左右開始狂燒景區內的建物，直至10點20分被撲滅。經當地消防部門證實，大火一共吞噬了2棟農戶木屋，事故面積達450平方公尺，並造成當地村民2人死亡、6人受傷。傷者已送醫救治，目前生命跡象穩定。

    附近的目擊商家表示，起火地點位於景區一處「風雨橋」旁，「一開始我聽到了一聲爆炸，隨後屋裡開始冒煙起火。因為房子都是木質結構，很快火勢變大，現場濃煙滾滾。」也有遊客目睹整起事故，「有一男一女將床單繫在窗戶上逃生。但床單太短，只好直接從三樓跳出，好在被下面的人接住了」。

    火災位置「西江千戶苗寨」是世界規模最大的苗族聚居，以其層疊相連的木造古屋聞名，更被列入中國國家級非物質文化遺產名錄，目前景區已經關閉。大火雖已被撲滅，但當地消防隊仍在進行後續工作，起火原因尚不清楚。

    目擊整起事故的遊客表示，有一男一女從三樓跳出，還好被下面的人接住。（圖取自微博）

    目擊整起事故的遊客表示，有一男一女從三樓跳出，還好被下面的人接住。（圖取自微博）

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