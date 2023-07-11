艾多根：支持瑞典加入北約 但土耳其要先加入歐盟

今日土耳其總統艾多根（Erdogan）一轉先前強硬態度，宣稱支持瑞典加入北約，但也設下先決條件「歐洲國家要協助土耳其加入歐盟」。（美聯社）

2023/07/11 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典與芬蘭因俄烏戰爭申請加入北約。儘管芬蘭已在今年4月成為北約第31個會員國，但瑞典至今仍遭土耳其及匈牙利卡關。不過今（10）日土耳其總統艾多根（Erdogan）一轉先前強硬態度，宣稱支持瑞典加入北約，但也設下先決條件「歐洲國家要協助土耳其加入歐盟」。

綜合外媒報導，艾多根今日在前往北約峰會前表示：「如果歐洲國家能為土耳其加入歐盟一案『打開道路』，就像土耳其支持芬蘭加入北約一樣，土耳其就可能會允許瑞典加入北約。」他也補充，土耳其加入歐盟已經等了50年，且幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國，屆時將在北約峰會上重申土耳其的立場。

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土耳其於1987年首次申請加入歐洲經濟共同體（歐盟前身），並於1999年成為歐盟候選國，2005年正式啟動入盟談判，但由於2016年土耳其爆發政變，歐洲對該國侵犯人權感到擔憂，決定暫停入歐談判。

土耳其先前不斷拒絕瑞典加入北約，該國認為瑞典政府對土耳其境內的庫德工人黨（PKK）及葛蘭運動（Gülen movement）「態度寬鬆」，艾多根也曾表示，土耳其希望瑞典停止庇護兩組織的成員。瑞典則堅稱已遵循去年與土耳其在馬德里（Madrid）達成的協議內容，包括在本月實施新的反恐法案。

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