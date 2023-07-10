中國文錦渡口岸地面突大面積塌陷 網怒批：豆腐渣工程

文錦渡口岸9日傳出地面大面積沉降，部分路面下陷、拱起，連標誌牌也東歪西倒，目前北上的路段已暫停通關。（擷取自微博）

2023/07/10 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕連接中國深圳與香港間的陸路邊境口岸「文錦渡口岸」，9日竟傳出路面突然大面積下陷、拱起，連標誌牌也東歪西倒。深圳當局表示，由於地面出現「沉降問題」，目前北上的路段已暫停通關，正在緊急搶修。不過許多網友對官方說法不買單，不僅質疑「沉降」字義，更怒批政府做豆腐渣工程才導致地面問題。

香港網友質疑當局用「沉降」意圖淡化

綜合中媒報導，由於地面塌陷造成的影響，目前文錦渡口岸的北上車輛通道暫時封閉，附近的巴士站職員指出，原本平日早上會有少量乘客特別坐巴士經該口岸過境到中國上班，現在則只能改乘地鐵到其他口岸後再到深圳。

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「文錦渡口岸」是連接深圳與香港的重要陸路口岸，自1978年開始對外啟用，每月經該口岸運輸過關的蔬菜、牲畜、水果等生鮮商品佔香港市場供應總量的85%以上。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今天（10日）在電台節目表示，目前道路的修復時間恐需以月計算，北上道路雖暫時封閉，但南下道路未受影響，使用文錦渡口岸供港的生鮮類貨車仍然可以到港。

該事件也引起網上熱議，許多香港網友認為當局「地面沉降」的說法意圖淡化事件「地陷改叫沉降，下次高樓倒塌是不是也可以這樣用？」、「中國式中文真的好難理解」、「共式中文：出軌變車輪偏移，地陷變沉降」、「沉降是哪發明的新詞」，也有網友質疑政府工程有問題「地面不是才剛翻新2年嗎」、「這根本是豆腐渣工程」、「沒做好水土保持導致的」、「根本是豆腐渣工程」、「挖那麼多地鐵，以後塌陷只會越來越多」。

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