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    加拿大機場灑水車故障 火燒客機影片曝光

    位於加拿大蒙特婁市的杜魯道國際機場當地時間9日發生事故，一輛灑水車在加拿大航空的客機下方起火，幾乎將飛機尾部燒毀，所幸未造成人員傷亡。（圖擷取自Breaking Aviation News & Videos 推特）

    位於加拿大蒙特婁市的杜魯道國際機場當地時間9日發生事故，一輛灑水車在加拿大航空的客機下方起火，幾乎將飛機尾部燒毀，所幸未造成人員傷亡。（圖擷取自Breaking Aviation News & Videos 推特）

    2023/07/10 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕位於加拿大蒙特婁市的杜魯道國際機場當地時間9日發生一起飛安事故，一輛灑水車在加拿大航空的客機下方起火，引來不少機場旅客關注，所幸火災很快就被撲滅，也未造成人員傷亡。

    加拿大電視公司新聞網《CTV》今（10）日報導，當地時間9日下午3點左右，杜魯道國際機場（Pierre Elliott Trudeau Airport）的一輛灑水車發生起火事故，這輛車當時停靠在一架加拿大航空波音777客機的尾部下方，從現場照片來看，火勢極為猛烈，甚至將客機部分機身燻黑。

    杜魯道國際機場發言人馬科特（Anne Marcotte）表示，該輛灑水車起火原因是因引擎故障，機場消防隊很快就趕往事發現場，並在半小時後將火勢撲滅。加拿大航空則表示，受影響的客機剛降落不久，機組員當下則採取專業的應對措施，迅速疏散機上乘客，並未造成人員傷亡，該客機目前已進廠檢修，並將展開調查。

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