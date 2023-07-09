為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼工廠百人被附身！員工「詭笑哭喊」4小時 當局稱過度疲勞

    印尼一間工廠在上午11點突然陷入「集體歇斯底里」的狀態，超過100名員工崩潰哭喊，發出詭異叫聲。（圖擷取自推特）

    印尼一間工廠在上午11點突然陷入「集體歇斯底里」的狀態，超過100名員工崩潰哭喊，發出詭異叫聲。（圖擷取自推特）

    2023/07/09 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一間工廠在上午11點突然陷入「集體歇斯底里」的狀態，超過100名員工崩潰哭喊，發出詭異叫聲，導致工廠一度停擺。直到下午4點左右，狀況才逐漸改善。當地媒體卻紛紛以「附身」來形容這一事件，使得事件更加引人關注。當局則指出，此事件可能是員工過勞所導致。

    綜合媒體報導，印尼西爪哇省的一間工廠在6日上午11點時，超過100名員工陸續失控，有人倒地昏迷，有人全身癱軟且不斷哭叫，許多人坐在工廠外，並有人出現抽搐現象，因此工廠的作業一度停擺，局勢相當混亂。

    根據目擊者的描述，其中一名女子坐在輪椅上，不斷發出歇斯底里的笑聲，同時一邊摸著頭髮，但歡笑很快轉變成了哭聲，讓人感到不寒而慄。有一名員工回憶起當時的情景，最初有3名員工出現異常，之後這種狀況迅速蔓延，彷彿這一現象能夠傳染一樣，印尼媒體更形容這一事件為「附身」。

    警察局長英德拉表示，最初有一名員工疑似被「附身」，之後很快其他人也相繼出現相同的情況。整個事件從早上11點持續到下午4點，直到同事們安撫下，狀況才逐漸得到改善。

    當局初步研判，這起集體歇斯底里事件有可能是員工過度疲勞所引發，而這種現象通常會從一人開始，然後迅速在其他人之間傳播。

    https://twitter.com/txtMajalengka/status/1676986315047567360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1676986315047567360%7Ctwgr%5E2855246799d3f5a5b94823925e39a5b382f0fa85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.storm.mg%2Flifestyle%2F4827417

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中企投資綠能礦在18國侵權百起 印尼530萬噸鎳礦非法輸中
    2023/07/07 05:50

    中企投資綠能礦在18國侵權百起 印尼530萬噸鎳礦非法輸中
    深海挖礦有望緩解電池金屬短缺需求
    2023/07/04 16:19

    深海挖礦有望緩解電池金屬短缺需求

    Breguet Type XX飛行錶傳奇回歸
    中興紡織停工歲休 3樓竟冒火 包商老闆、員工2喪命
    2023/07/03 05:30

    中興紡織停工歲休 3樓竟冒火 包商老闆、員工2喪命
    掃蕩污染源 竹縣府稽查鳳山溪沿岸工廠
    2023/06/29 16:51

    掃蕩污染源 竹縣府稽查鳳山溪沿岸工廠

    優惠六重送 大同3C黃金週盛典限時10天
    深信亂倫能致富 印尼狼父性侵女兒9年產7子「全遭活埋」
    2023/06/29 16:02

    深信亂倫能致富 印尼狼父性侵女兒9年產7子「全遭活埋」
    印尼將取消台美日等159國免簽證待遇 外交部：持續積極進洽
    2023/06/25 21:30

    印尼將取消台美日等159國免簽證待遇 外交部：持續積極進洽
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播