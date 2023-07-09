印尼工廠百人被附身！員工「詭笑哭喊」4小時 當局稱過度疲勞

印尼一間工廠在上午11點突然陷入「集體歇斯底里」的狀態，超過100名員工崩潰哭喊，發出詭異叫聲。（圖擷取自推特）

2023/07/09 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一間工廠在上午11點突然陷入「集體歇斯底里」的狀態，超過100名員工崩潰哭喊，發出詭異叫聲，導致工廠一度停擺。直到下午4點左右，狀況才逐漸改善。當地媒體卻紛紛以「附身」來形容這一事件，使得事件更加引人關注。當局則指出，此事件可能是員工過勞所導致。

綜合媒體報導，印尼西爪哇省的一間工廠在6日上午11點時，超過100名員工陸續失控，有人倒地昏迷，有人全身癱軟且不斷哭叫，許多人坐在工廠外，並有人出現抽搐現象，因此工廠的作業一度停擺，局勢相當混亂。

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根據目擊者的描述，其中一名女子坐在輪椅上，不斷發出歇斯底里的笑聲，同時一邊摸著頭髮，但歡笑很快轉變成了哭聲，讓人感到不寒而慄。有一名員工回憶起當時的情景，最初有3名員工出現異常，之後這種狀況迅速蔓延，彷彿這一現象能夠傳染一樣，印尼媒體更形容這一事件為「附身」。

警察局長英德拉表示，最初有一名員工疑似被「附身」，之後很快其他人也相繼出現相同的情況。整個事件從早上11點持續到下午4點，直到同事們安撫下，狀況才逐漸得到改善。

當局初步研判，這起集體歇斯底里事件有可能是員工過度疲勞所引發，而這種現象通常會從一人開始，然後迅速在其他人之間傳播。

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