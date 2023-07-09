美IT企業駭客大賽 北韓學生包辦前4名

北韓國營中央電視台（KCTV）重點介紹該國大學生在海外駭客大賽的優異表現。（翻攝自KCTV畫面）

2023/07/09 16:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓大學生在美國IT企業主辦的駭客比賽中包辦前4名，專家指出，北韓透過大學招募駭客並進行訓練，這樣的比賽將在很大程度上提高北韓學生的駭客能力。

北韓國營中央電視台（KCTV）上週報導，今年5月，北韓金策工業綜合大學學生在美國舉行的駭客比賽「May Circuits'23」上，以800分滿分成績奪冠，還同時獲得了第二名、第三名、第四名以及第十名。此次比賽由總部設在美國舊金山、來自印度的企業軟體公司「HackerEarth」舉辦，有來自全世界各國的1700多人參賽。

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據HackerEarth的網站介紹，比賽中獲得第二名的是北韓金日成綜合大學的學生。

自由亞洲電台（RFA）報導，美國保衛民主基金會（FDD）的網路與技術創新中心研究員菲克斯勒（Annie Fixler）6日表示，「據悉，北韓金日成綜合大學和金策工業綜合大學正在培養駭客，其中最優秀學生中一部分將投入全球駭客攻擊。」

南韓國情院分析，北韓當局從早先派出優秀的資訊工程師，來到國外賺錢的經濟手段，於這幾年內漸漸把重心轉向投注到培養網路駭客身上，讓這些優秀的北韓人才不用出遠門，在自己家鄉內，只要有一台電腦，就能針對國外許多特定目標與單位，進行「搶錢的駭客攻擊」。

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