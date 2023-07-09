為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美IT企業駭客大賽 北韓學生包辦前4名

    北韓國營中央電視台（KCTV）重點介紹該國大學生在海外駭客大賽的優異表現。（翻攝自KCTV畫面）

    北韓國營中央電視台（KCTV）重點介紹該國大學生在海外駭客大賽的優異表現。（翻攝自KCTV畫面）

    2023/07/09 16:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓大學生在美國IT企業主辦的駭客比賽中包辦前4名，專家指出，北韓透過大學招募駭客並進行訓練，這樣的比賽將在很大程度上提高北韓學生的駭客能力。

    北韓國營中央電視台（KCTV）上週報導，今年5月，北韓金策工業綜合大學學生在美國舉行的駭客比賽「May Circuits'23」上，以800分滿分成績奪冠，還同時獲得了第二名、第三名、第四名以及第十名。此次比賽由總部設在美國舊金山、來自印度的企業軟體公司「HackerEarth」舉辦，有來自全世界各國的1700多人參賽。

    據HackerEarth的網站介紹，比賽中獲得第二名的是北韓金日成綜合大學的學生。

    自由亞洲電台（RFA）報導，美國保衛民主基金會（FDD）的網路與技術創新中心研究員菲克斯勒（Annie Fixler）6日表示，「據悉，北韓金日成綜合大學和金策工業綜合大學正在培養駭客，其中最優秀學生中一部分將投入全球駭客攻擊。」

    南韓國情院分析，北韓當局從早先派出優秀的資訊工程師，來到國外賺錢的經濟手段，於這幾年內漸漸把重心轉向投注到培養網路駭客身上，讓這些優秀的北韓人才不用出遠門，在自己家鄉內，只要有一台電腦，就能針對國外許多特定目標與單位，進行「搶錢的駭客攻擊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓駭客出惡招 「復刻」南韓最大搜尋引擎Naver釣個資
    2023/06/14 22:48

    北韓駭客出惡招 「復刻」南韓最大搜尋引擎Naver釣個資
    南韓8家媒體公司200多台電腦遭駭 確認是北韓駭客所為
    2023/04/18 17:35

    南韓8家媒體公司200多台電腦遭駭 確認是北韓駭客所為

    Breguet Type XX飛行錶傳奇回歸
    北韓駭客非法取得加密貨幣 尹錫悅怒祭制裁
    2023/02/11 13:25

    北韓駭客非法取得加密貨幣 尹錫悅怒祭制裁
    韓美情報機關聯手發布報告 籲全球留意北韓網路攻擊
    2023/02/10 10:45

    韓美情報機關聯手發布報告 籲全球留意北韓網路攻擊

    優惠六重送 大同3C黃金週盛典限時10天
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播