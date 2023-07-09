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    瓦格納全球版圖崩解？ 撤軍中非共和國引外界質疑

    2022年中非共和國首都班基舉行的政黨集會中，1名瓦格納傭兵（左）與1名中非共和國士兵一同在現場警戒。（法新社資料照）

    2022年中非共和國首都班基舉行的政黨集會中，1名瓦格納傭兵（左）與1名中非共和國士兵一同在現場警戒。（法新社資料照）

    2023/07/09 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中非共和國（Central African Republic）總統府發言人8日表示，近日數百名俄羅斯「瓦格納集團」成員自該國撤離，僅是部隊例行輪調，而非外界指稱的撤軍行動。

    據《路透》報導，瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月份在俄羅斯發動兵變失敗後，該集團在全球龐大的軍事、商業業務能否存續，引起了各界廣泛質疑。

    自2018年以來，瓦格納集團一直幫助中非共和國政府平息境內層出不窮的叛亂事件。

    然而，近日瓦格納成員搭機撤離的消息甚囂塵上。對此中非共和國總統府發言人莫克佩姆（Albert Yaloke Mokpem）回應：「這不代表全面撤離，僅是例行輪調。」

    莫克佩姆在首都班基（Bangui）舉行的記者會上強調：「有些人確實已經離開，但支援將隨後抵達。」此前1位不具名的軍方人士告訴路透，數百名瓦格納士兵已經離開該國，但沒有提供更多細節。

    目前無法掌握留滯中非共和國外籍傭兵的實際人數。此前約有1900名俄羅斯傭兵，包括瓦格納集團成員，在該國境內執行任務。

    瓦格納在中非共和國的業務一旦重組，將產生重大商業影響。分析人士表示，瓦格納擁有中非共和國至少1座金礦的開採和控制權。

    今年6月，美國政府對1間中非共和國企業實施制裁，據稱該企業長期透過非法黃金交易，向瓦格納集團提供資金。

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