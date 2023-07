巴西4層公寓清晨轟然倒塌釀14死 僅3人幸運獲救

2023/07/09 07:48

〔即時新聞/綜合報導〕巴西東北部伯南布科州(Pernambuco)7日發生公寓倒塌意外,導致14人死亡、僅3名倖存者獲救,死者包含5歲及8歲2名兒童。

據《路透》報導,伯南布科州民防官員表示,該州一棟4層樓公寓7日清晨倒塌,現場搜救工作已經結束;最後一批失蹤人員被發現時,均已失去生命跡象。

倒塌公寓位於伯南布科州首府雷西非(Recife)市郊的江加(Janga)街區,目前尚不清楚公寓倒塌原因。雷西非市是座沿海城市,擁有約150萬居民,現正飽受連日強降雨困擾。

由於倒塌時間為早上6時30分許,居民多半仍在睡夢當中,根本無法即時逃生。伯南布科州州長利拉(Raquel Lyra)9日在推文中表示哀悼,並承諾政府將竭盡所能幫助受難家庭。

É com tristeza que recebemos a notícia de que as últimas vitimas do desabamento do Janga acabam de ser encontradas sem vida. Prestamos nossa solidariedade a familiares e amigos. O @GovernoPE segue à disposição e não medirá esforços para auxiliar as famílias que precisem de ajuda.