特權？中國電動輪椅夯 年輕族群樂當代步工具

中國廣州年輕人開電動輪椅車當代上工具。（圖取自微博）

2023/07/09 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕電動輪椅不再是身障或老年人專屬的代步工具，中國廣州近期出現「輪椅族」，這些愛好者多數是手腳健全的年輕人，不用考照、隨處可停、可騎上人行道、不必戴專用安全帽，目前無法可管等「特權」，現階段只能道德勸說。

綜合中媒報導，中國廣州政府嚴查改裝電動車，同時祭出新規，電動車限時段行駛、不得超速、過斑馬線需要下車推行等等要求。諸多管制措施讓許多電動車騎士感到不便，覺得喪失電動車原有的便捷性。

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「上有政策、下有對策」導致目前無交通法規可管的電動輪椅受到青睞，《中新財經》從電商平台銷售量、詢問熱度，注意到年輕族群成為潛在客源，購買的原因包括「天天走路有點煩了」、「食堂搶飯用！神器」、「年輕人也可以用，省力出行」。

另有使用者回饋，「30歲的我開始每天坐輪椅通勤」、「開電動輪椅上下班」隨著影片在網路發酵，年輕人坐電動輪椅上班上學、餐廳用餐、商場逛街，還有相揪出遊、成群結隊路上「賽輪椅」。

數據統計，光是今年上半年，電動輪椅的成交訂單量增長超過60%。其中又以3000元人民幣左右（約新臺幣1萬3000元）的產品賣得最好。企業界也盯上這股風潮，傳統生產醫療器械的大廠，甚至連自行車品牌也跨界推出電動輪椅。

報導也指出，電動輪椅上路也存在安全風險，例如，穩定性和防撞性不如電動機車，在沒有交通法規約束下，如果電動輪椅盛行，恐影響道路暢通，佔用了大量的公共資源。

面對媒體詢問電動車管理，官方表示，目前納入交通法規管理的只有殘疾人士的機動輪椅車，這類車主要以汽油作為燃料，需要進行登記。電動輪椅並不屬於交通工具，因此並不會按照機動車和非機動車進行管理。

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