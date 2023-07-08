全球首創AI機器人記者會：我們不會搶人類的工作

全球首創AI仿生機器人記者會，7日在日內瓦舉行。（美聯社）

2023/07/08 23:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國7日在日內瓦舉辦人工智慧（AI）峰會，安排一場特別的記者會：人類與使用人工智慧技術的仿生機器人共同面對媒體，接受提問。機器人在記者會上說，它們無意搶走人類的工作或者背叛人類，希望和人類一起讓世界變得更好。

在這場號稱是「世界第一場」人類與機器人共同記者會上，有9名目前最先進的仿生機器人出席。機器人「索菲亞（Sophia）」說，仿生機器人有潛力，能有「比人類領袖更高的效率和效力」，但是人類與人工智慧齊心協力，才能達到這種「有效的協同作用」，「我們能成就偉大的事情。」

請繼續往下閱讀...

穿著藍色護理人員制服的醫療機器人「葛瑞斯（Grace）」說，它打算與人類一起工作，提供協助和支援，「不會取代任何現有的工作」。

聯合國這場「人工智慧為善全球峰會（AI for Good）」，意在提倡利用AI和AI機器人協助解決世界面臨的數大挑戰，如疾病、飢餓、社會照護和氣候緊急事態等。不清楚出席記者會的機器人依照事先設定的內容，照本宣科的程度，不過，在場的人類被要求提問時講話要放慢、明確，而且機器人回答會有時間差，不過這是因為現場網路的問題，而非機器人。

兩名機器人針對是否應該針對人工智慧技術和其能力，制定更嚴格的全球規範，有不同意見。繪畫機器人「艾達（Ai-Da）」說，「AI世界中許多重量級的聲音，都建議應該規範一些形式的AI，這一點我同意。我們應該對AI未來的發展抱持謹慎態度。」但搖滾歌手機器人黛絲德蒙娜（Desdemona）不認同AI快速發展構成危險，「我不相信侷限，只相信機會」，「讓我們探索這個宇宙的可能性，讓這個世界成為我們的遊樂場」。

機器人「亞美加（Ameca）」被記者問道，是否打算背叛它的創造者、正坐在它旁邊的傑克森（Will Jackson）。它說，「我不知道你為什麼會這樣想，我的創造者對我非常好，我對我現在的情況非常滿意」。至於機器人會不會撒謊，「亞美加」說，「這問題沒有人能夠肯定，但是我可以承諾永遠對你們誠實和真誠。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法