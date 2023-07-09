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    詭！美國少年遛狗失蹤8年「攏係假」 真相超亂超震驚

    少年「失蹤」8年後，如今25歲突出車禍路倒被發現，還傳出是被媽媽囚禁當性奴，但警方發現案情疑點重重。示意圖。（資料照）

    少年「失蹤」8年後，如今25歲突出車禍路倒被發現，還傳出是被媽媽囚禁當性奴，但警方發現案情疑點重重。示意圖。（資料照）

    2023/07/09 00:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國休士頓一名17歲少年在2015年失蹤，整整消失8年，今年7月1日突然在教堂前被發現，身上滿布刀傷、燒傷和瘀傷，神智不清，無法說話。而失蹤真相更是令人震驚！

    綜合外媒報導，少年家人當年通報，他出門遛狗失蹤，但其實，他隔天就回家，媽媽刻意隱瞞，向鄰居和登門查訪的警方謊稱他是侄子。她在臉書發布了多則兒子失蹤的消息，虛構目擊者和線索。

    一名社會運動者跳出來說，少年向他透露，其實他沒有失蹤，他指控一直遭母親下藥囚禁當性奴，被逼「扮演爸爸」，幾乎每晚都全身脫光，被逼和媽媽發生關係。他厭倦了奴隸般的生活，偷開媽媽的車逃走，結果在教堂外發生車禍，倒臥路旁被發現。如今他已25歲，不過警方指出，他「現身」後又「自願」回到媽媽身邊「團圓」。

    休士頓警方6日指出，目前沒有證據證明他遭到母親性虐待，仍在調查釐清中。而媽媽在兒子「失蹤」期間，曾從募資網站GoFundMe獲得網友捐款2025美元（約新台幣6萬3000元），募資目標是7萬5000美元（約新台幣235萬元），但發起人不是媽媽，名字是另一個女性，兩人關係仍待查明；平台得知立刻永久停權終止她募款。

    另一方面，跳出來聲稱少年向他控訴被媽媽控制當性奴的社會運動者，是前黑豹（Black Panther）成員，卻被當年同志起底他曾偷訴訟客戶34萬5000美元（約新台幣1080萬元）等黑底，滿身爭議。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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