無視中國！立陶宛最新政府策略 優先與台灣合作

蔡英文總統今年1月在總統府接見立陶宛國會訪問團。（美聯社檔案照）

2023/07/07 08:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕在即將主持北大西洋公約組織（NATO）峰會前夕，立陶宛無視中國施壓，5日針對印太區域發表最新政府策略，批評中國對內獨裁、對外挑釁，還強調台灣是理念相近的民主國家，也是區域重要的經濟和技術夥伴，與台灣的貿易關係是當局的「策略優先要務」之一。

美國政治新聞網站Politico於6日報導，根據立陶宛外交部發布的印太策略，中國「對內加強日益升高的獨裁控制手段，對外行使日益挑釁且意在展現權勢的外交政策」，但北京的脅迫手段對立陶宛無效。

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2021年，立陶宛率先退出由中國領導、主要由前蘇聯加盟國組成的「17+1」合作機制，並批准台灣在首都維爾紐斯開設代表處，隨即遭到中國報復。

策略文件指出，中國對立陶宛施加經濟和外交壓力的企圖未果，證明一個國家若建立社會韌性，且擁有可靠的夥伴，即可抵擋經濟勒索。文件還強調，立陶宛遵循「一個中國」政策，但「以軍事支持俄羅斯侵略烏克蘭，或以武力脅迫改變台灣海峽現狀，都是紅線」。

據報導，立陶宛過去2年加強與美國在對中政策方面的戰略協調，並警告說，北京準備利用「經濟、政治、外交和其他類型的脅迫」來實現其目標。因此，「與印太社會合作至關重要，以遏制俄羅斯虛假訊息在中國支持下散播，以及中國對台灣發動資訊戰的壓力」。

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