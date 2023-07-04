北約軍委會主席：永遠不能低估俄軍 正擬定新軍事計畫

北約軍委會主席包爾表示，不能低估俄軍的復原能力，因此北約正擬定新的軍事計畫。（路透檔案照）

2023/07/04 16:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在北大西洋公約組織（NATO）準備在立陶宛維爾紐斯召開峰會前夕，北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）3日警告，雖然俄軍目前在烏克蘭戰場看似處於劣勢，但永遠不能低估俄軍。北約正以莫斯科將「捲土重來」為假設，制定新的軍事計畫。

美國政治新聞網站《Politico》報導，身為海軍上將的包爾3日向記者表示，儘管俄軍大部分地面部隊正在烏克蘭作戰，但他認為俄軍仍是威脅，「我們相信俄國人將進行重組，因此，（北約）新軍事計畫不是基於俄軍當前實際狀況，而是基於俄軍攻擊烏克蘭前的狀況。」

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包爾警告，俄國將從對烏戰爭中汲取教訓，北約將繼續視其為嚴重威脅，包括在海上、空中和太空領域，俄軍除了核武能力，其他能力仍然非常、非常強，「我們永遠不能低估俄國人和他們的恢復能力，正如他們在歷史上多次展示的那樣。」

本月11日及12日，西方聯盟領袖將齊聚維爾紐斯，簽署歷史性的新區域性軍事計畫，並討論在俄國繼續侵烏下如何增加國防投資。

包爾進一步談及北約新軍事計畫，強調這次峰會將標誌長期進程的開端，「我們必須努力讓更多部隊處於更高的戰備狀態，包括按照計畫進行演習，購買需要的裝備等，這都需要時間。」

當被問及烏克蘭反攻狀況時，包爾反駁對烏軍感到失望的說法，直言「這種行動極度困難」，烏軍出於一些原因會有些謹慎，但其行動是值得讚許的。

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