震驚南韓！出生未登記嬰兒達209起 已知11死178失蹤
2023/07/04 15:02
〔即時新聞／綜合報導〕南韓近來發生一連串出生未登記嬰兒死亡案件，使得政府決定展開全面調查，警察廳國家搜査本部今天（4日）透露，至今已接獲209起無戶口嬰兒通報，並且找到了20名幼童，但剩下的189案共計11死178失蹤。
據《首爾新聞》報導，在11名死亡嬰幼兒當中，有7人確認死因無問題是以結束調查，其餘4起涉及刑事案件仍在偵辦中。至於已確認下落的20名小孩，有9人的家屬沒有受到刑事指控，剩下11起正持續調查，另外還有178名無戶口嬰兒尚未找到。
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據《韓國先驅報》報導，南韓京畿道水原市一處民宅，6月底在冰箱內發現2名出生未登記的嬰屍，旋即依照謀殺和藏匿遺體罪嫌將生母逮捕。差不多在相同時間，1名去年9月出生未登記的嬰兒被發現埋在慶尚南道巨濟市郊外。
另外，京畿道華城市1名20來歲女子，2021年12月生下小孩後立即將嬰兒交給透過網路聯繫的陌生人，警方已立案調查。釜山地方警察廳今天（4日）也透露，1名女子涉嫌在2015年2月生產後，將小孩遺棄在自家附近的山上。
南韓監查院6月份公布的統計告顯示，在2015年至2022年期間，至少有2236名在醫療機構出生的嬰兒沒有登記，可見目前所收到的209起通報之外還存在不少黑數。
南韓當前法律規定，只有父母能夠在嬰兒出生1個月內幫小孩報戶口，但國會近來已修訂法條，要求醫療機構在接生嬰兒的14天內向當地政府通報，避免出生未登記的狀況再度出現，這項新法將在1年後實施。