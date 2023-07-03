波蘭強化與白俄邊境安全 國安局：應對瓦格納威脅

波蘭邊境防衛隊指出，光是1日就有187人試圖從白俄羅斯非法進入波蘭，且近幾個月人數皆呈上升趨勢。（美聯社資料照）

2023/07/03 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭內政部長2日表示，為因應來自白俄羅斯的非法移民，及瓦格納集團成員大舉遷入白俄羅斯，波蘭政府將增派500名警員加強與白俄羅斯邊境的維安任務。

據《路透》報導，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）2日在推特發文宣布：「由於和白俄羅斯接壤的邊界情勢緊張，我決定從預防、反恐部隊中派出500名波蘭警員，加強我們的邊防。」

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卡明斯基指出，警察部隊將加入5000名邊防人員和2000名士兵，一同保衛邊境。2021年以來，波蘭不斷指責白俄羅斯製造「人為」邊境移民危機，自中東和非洲引入難民，並致力幫助其非法入境波蘭。

波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard）指出，光是1日全天便有187人試圖從白俄羅斯非法闖入波蘭，且近幾個月人數均呈上升趨勢。

波蘭國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）受訪證實，加強安全同時是為了應對瓦格納集團成員轉移至白俄羅斯的威脅，「我們假設瓦格納集團並非前往白俄羅斯休養，而是肩負特殊任務；任務可能針對波蘭，也可能針對立陶宛或烏克蘭」。

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