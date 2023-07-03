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    美議員提國防授權法案修正案 邀台軍演、設戰備物資

    2023/07/03 01:12

    〔中央社〕美國國會兩院近期將審議2024財政年度國防授權法案，在眾議院部分，議員積極提出修正案，涉台部分多達34項，包括邀台灣參與環太軍演、為台設戰爭儲備物資等。

    眾議院和參議院軍委會6月下旬接連通過各自版本的2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA），眾議院預計於美國國慶長週末休會後審議眾院版本。

    由於NDAA為美國每年必通過的重大法案，不少議員希望能「搭便車」，透過提出修正案方式，讓自己推動許久的議題能隨NDAA通過成法。

    根據眾議院規則委員會（House Committee on Rules）網站資訊，截自6月30日修正案提案截止日，兩黨議員一共提出近1400項修正案，其中涉及台灣部分有34項，涵蓋軍事、外交與經濟等議題。

    在軍事部分，共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）提案要求邀請台灣參與明年環太平洋軍事演習（RIMPAC）；眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）則與民主黨議員聯合提案，要求為台灣建立戰爭儲備物資計畫，並呼籲美台強化軍事工作層級溝通協調，包括在軍演、戰略方面。

    針對外交事務，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）提案，禁止五角大廈花錢製作、採購或展示任何將台灣本島或外島不當劃為中國領土的地圖。

    共和黨籍眾院外委會副主席華格納（Ann Wagner）2月提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，確保準則有助深化及強化美台雙邊關係；法案3月22日獲眾議院高票通過。

    華格納就NDAA提出類似修正案，要求國務卿定期檢視對台交往準則，尋求廢除美國對台關係自我加諸限制的機會。

    此外，奧格茲另提案呼籲，邀請總統蔡英文今年年底前赴華府向美國國會兩院聯席會議致詞，指此舉有益美台關係。

    台灣長年推動加入美國境外預先通關計畫（CBP Preclearance），共和黨籍眾議員龔薩雷斯（Tony Gonzales）、米勒米克斯（Mariannette Miller-Meeks）提案要求行政部門，就CBP計畫在台灣設點的可行性向國會提出報告。

    在經濟部分，眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）與民主黨籍眾議員格林（Al Green）、共和黨籍眾議員勞勒（Michael Lawler）提案，呼籲擔任國際貨幣基金（IMF）理事的美國財政部長，積極推動台灣成為IMF成員。

    據了解，眾議院規則委員會近期將召開工作會議，決定哪些修正案能納入院會辯論與表決程序。

    按照慣例，參、眾議院軍委會每年分別提出國防授權法案，兩院軍委會通過各自版本後，再送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本多不同，往往須耗費數個月協商出共識版本，再交由兩院各自表決通過，才能遞交總統簽署生效。（編輯：林治平）1120703

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