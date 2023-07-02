感人！日本老翁捐21萬助粉刷摩天輪 「想等妻子康復後一起搭...」

日本一名老翁為了等妻子病好後，兩人能再一同搭上這座「回憶的摩天輪」，因此捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）協助粉刷工程。（圖翻攝自@mirageland推特）

2023/07/02 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名87歲老翁曾任公司社長，退休後聽到當地摩天輪要重新粉刷的消息後，想起自己曾與妻子一起搭摩天輪的美好回憶，但他的妻子現在因生病只能整日躺在床上。他表示，希望當妻子恢復健康後，兩人能再一同搭上這座「回憶的摩天輪」，因此捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）協助粉刷工程。

根據《讀賣新聞》報導，這座摩天輪位在富山線魚津市的遊樂園「ミラージュランド」並在1991年4月開業，是日本海沿岸最高的建築之一，但因地處海邊，建築材質易受海風影響而變質，因此這32年來已重新粉刷了3次，而今年10月即將進行第4次粉刷工程。

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出生在當地的中尾先生表示，在聽到又將重新粉刷的消息後，想起自己曾與妻子一起搭過這座摩天輪，「還清楚記得妻子在摩天輪上凝視著富山灣紅色天空和夕陽的情景。」

但中尾先生也說，妻子現在幾乎臥床不起，連說話都有困難，但即使如此，「等她恢復健康後，我想跟她像當年那樣一起搭上摩天輪，一同眺望美麗的夕陽」，因此決定捐款100萬日元（約新台幣21萬元）來協助這項粉刷工程。

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