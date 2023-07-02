為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    感人！日本老翁捐21萬助粉刷摩天輪 「想等妻子康復後一起搭...」

    日本一名老翁為了等妻子病好後，兩人能再一同搭上這座「回憶的摩天輪」，因此捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）協助粉刷工程。（圖翻攝自@mirageland推特）

    日本一名老翁為了等妻子病好後，兩人能再一同搭上這座「回憶的摩天輪」，因此捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）協助粉刷工程。（圖翻攝自@mirageland推特）

    2023/07/02 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一名87歲老翁曾任公司社長，退休後聽到當地摩天輪要重新粉刷的消息後，想起自己曾與妻子一起搭摩天輪的美好回憶，但他的妻子現在因生病只能整日躺在床上。他表示，希望當妻子恢復健康後，兩人能再一同搭上這座「回憶的摩天輪」，因此捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）協助粉刷工程。

    根據《讀賣新聞》報導，這座摩天輪位在富山線魚津市的遊樂園「ミラージュランド」並在1991年4月開業，是日本海沿岸最高的建築之一，但因地處海邊，建築材質易受海風影響而變質，因此這32年來已重新粉刷了3次，而今年10月即將進行第4次粉刷工程。

    出生在當地的中尾先生表示，在聽到又將重新粉刷的消息後，想起自己曾與妻子一起搭過這座摩天輪，「還清楚記得妻子在摩天輪上凝視著富山灣紅色天空和夕陽的情景。」

    但中尾先生也說，妻子現在幾乎臥床不起，連說話都有困難，但即使如此，「等她恢復健康後，我想跟她像當年那樣一起搭上摩天輪，一同眺望美麗的夕陽」，因此決定捐款100萬日元（約新台幣21萬元）來協助這項粉刷工程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本「減塑」政策滿3年 超商逾7成顧客婉拒塑膠袋
    2023/07/02 20:04

    日本「減塑」政策滿3年 超商逾7成顧客婉拒塑膠袋
    中共「075」兩棲突擊艦為何通過九州南方？ 學者：恫嚇日、美
    2023/07/02 12:15

    中共「075」兩棲突擊艦為何通過九州南方？ 學者：恫嚇日、美

    日日豐VISION88首購青年豐起來
    小便斗排水蓋一直被偷 日本公廁賊令警方困惑
    2023/06/12 20:04

    小便斗排水蓋一直被偷 日本公廁賊令警方困惑
    很熱喔！日本摩天輪內高達37度！園方提醒1趟13分鐘嚇退遊客
    2022/07/22 18:13

    很熱喔！日本摩天輪內高達37度！園方提醒1趟13分鐘嚇退遊客

    有效舒緩足部壓力 穿上它每一步都輕鬆
    75歲日翁來台尋根 愛上高雄
    2017/07/13 23:41

    75歲日翁來台尋根 愛上高雄
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播