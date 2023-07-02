用牛糞詐騙 美國男謊稱能變綠能 吸金2.7億

美國加州男子布魯爾（Ray Brewer）長年誆稱能用牛糞轉成綠色能源，共計騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元）。示意圖。（美聯社）

2023/07/02 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州男子布魯爾（Ray Brewer）長年誆稱能用牛糞轉成綠色能源，共計騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元），而他在26日被聯邦法院判處6年9個月的有期徒刑。

據美聯社 報導，66歲的布魯爾在2014年至2019年執行一項計畫，聲稱在加州佛萊斯諾、克恩縣、國王縣、杜拉瑞縣與愛達荷州的乳製品工廠，建造厭氧消化池（anaerobic digesters），在厭氧的環境下，厭氧微生物將複雜的高分子有機物經由代謝作用進行分解，並轉換為沼氣，可將其販賣，提供生產商綠色能源的可再生能源信用積分。

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調查顯示，投資者的錢分別匯入多個銀行帳戶，而布魯爾將這些錢用在自己身上，並額外製作假的發票、建設照片，來向投資者報告最新近況。

聯邦檢察官辦公室聲明指出，布魯爾涉嫌進行長達數年的詐騙，並騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元）遭到逮捕。而他在26日被聯邦法院判處6年9個月的有期徒刑。

聯邦檢察官表示，布魯爾告訴投資人，他能夠將牛糞轉化為甲烷，而投資者將能夠獲得66%的淨利與稅收優惠。

布魯爾還會帶他的投資人參觀乳品廠，並向投資人表示，他已為該計畫籌措了數百萬美元。此外，布魯爾還偽造與乳製品業者的協議書、銀行的貸款證明、跨國公司的合約以及偽造器材的圖片，以此博取投資者的信任。

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