為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    用牛糞詐騙 美國男謊稱能變綠能 吸金2.7億

    美國加州男子布魯爾（Ray Brewer）長年誆稱能用牛糞轉成綠色能源，共計騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元）。示意圖。（美聯社）

    美國加州男子布魯爾（Ray Brewer）長年誆稱能用牛糞轉成綠色能源，共計騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元）。示意圖。（美聯社）

    2023/07/02 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州男子布魯爾（Ray Brewer）長年誆稱能用牛糞轉成綠色能源，共計騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元），而他在26日被聯邦法院判處6年9個月的有期徒刑。

    美聯社 報導，66歲的布魯爾在2014年至2019年執行一項計畫，聲稱在加州佛萊斯諾、克恩縣、國王縣、杜拉瑞縣與愛達荷州的乳製品工廠，建造厭氧消化池（anaerobic digesters），在厭氧的環境下，厭氧微生物將複雜的高分子有機物經由代謝作用進行分解，並轉換為沼氣，可將其販賣，提供生產商綠色能源的可再生能源信用積分。

    調查顯示，投資者的錢分別匯入多個銀行帳戶，而布魯爾將這些錢用在自己身上，並額外製作假的發票、建設照片，來向投資者報告最新近況。

    聯邦檢察官辦公室聲明指出，布魯爾涉嫌進行長達數年的詐騙，並騙取投資人875萬美元（約新台幣2.7億元）遭到逮捕。而他在26日被聯邦法院判處6年9個月的有期徒刑。

    聯邦檢察官表示，布魯爾告訴投資人，他能夠將牛糞轉化為甲烷，而投資者將能夠獲得66%的淨利與稅收優惠。

    布魯爾還會帶他的投資人參觀乳品廠，並向投資人表示，他已為該計畫籌措了數百萬美元。此外，布魯爾還偽造與乳製品業者的協議書、銀行的貸款證明、跨國公司的合約以及偽造器材的圖片，以此博取投資者的信任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防綠能產業大餅遭不法份子覬覦 高雄檢方建立打擊犯罪平台
    2023/06/28 17:15

    防綠能產業大餅遭不法份子覬覦 高雄檢方建立打擊犯罪平台
    風光趕進度 2029年綠電佔比拚26％
    2023/06/21 18:23

    風光趕進度 2029年綠電佔比拚26％

    日日豐VISION88首購青年豐起來
    驚喜！ 加州男子地下室藏100萬枚古銅幣 估價值逾3千萬元
    2023/06/11 13:55

    驚喜！ 加州男子地下室藏100萬枚古銅幣 估價值逾3千萬元
    降雨破140年紀錄！「炸彈氣旋」轟炸美加州 近40萬人遭斷電
    2021/10/26 17:54

    降雨破140年紀錄！「炸彈氣旋」轟炸美加州 近40萬人遭斷電

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    躲過加州野火 愛犬災後現身飼主驚喜
    2017/10/15 19:55

    躲過加州野火 愛犬災後現身飼主驚喜
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播