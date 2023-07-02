路透：台灣金曲獎巨大影響力 來自於創作不被審查

排灣族歌手Matzka奪下第34屆金曲獎最佳原住民語專輯。（資料照）

2023/07/02 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕第34屆金曲獎熱鬧落幕後，《路透》2日以「台灣在年度音樂獎上歌頌語言多樣性」為題指出，金曲獎是華語圈最負盛名的娛樂盛典之一，長年累積的影響力有部分來自於不被審查的創造力。

路透指出，金曲獎不僅表揚華語流行音樂，也表彰以台語、客語和原住民語演唱的音樂人，這是台灣政府致力推廣華語以外語言的明顯標誌。儘管台灣在教育和政府方面仍以華語為主要語言，但其他語言也受到大力鼓勵和支持，反觀中國雖在憲法上闡明保護少數民族的語言，實際上卻僅提倡華語。

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曾獲最佳華語女歌手獎的彭佳慧從未錄製過客語專輯，首次出輯就拿下最佳客語歌手，在台上感性提到，有朋友問她為何好好的國語歌不唱，要唱客語歌？而她認為語言不是問題。

不會說台語的鄭宜農首度叩關最佳台語專輯和最佳台語女歌手就雙雙獲獎，在台上感激台語「教我低頭、教我慢下來」。排灣族的葛西瓦和Matzka合體表演族語歌曲，隨後分別拿下最佳原住民語歌手及最佳原住民語專輯獎，而葛西瓦另獲頒評審團獎，收獲豐碩。

路透提到，雖然台灣僅有2300萬人口，但其流行音樂在華語世界有著巨大影響力，部分原因正是台灣音樂人的創造力不受審查制度阻礙。

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