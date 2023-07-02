太像垃圾信件！紐約市府問卷調查附5元美鈔 恐多數都被扔垃圾桶

美國紐約向21萬戶家庭發送心理健康問卷調查，裡頭還附上5美元（約新台幣155元）紙鈔獎勵，但由於太像垃圾信件恐怕多數都被扔到垃圾桶。（圖擷自@Randwiches推特）

2023/07/02 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約衛生局和紐約市立大學合作，自5月11日開始向21萬戶家庭發送心理健康問卷調查，裡頭還附上5美元（約新台幣155元）紙鈔當作獎勵，但由於信件包裝看起來太像是垃圾郵件，因此恐怕多數都沒有打開就被丟到垃圾桶。

據《紐約郵報》報導，這項計畫一共花費了880萬美元（約新台幣2.7億元），民眾做問卷時除了立即能拿到5美元的現金，完成調查後還有20美元（約新台幣623元）的額外獎金。

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然而，截至6月27日為止，只有1萬2759戶家庭完成了問卷，就比例來看僅有6％。無意間打開信件的紐約37歲女子克羅克（Jennifer Crocker）批評，市府這種做法根本是在賭博、扔掉人民的稅金。

據了解，問卷回收率不高自有其原因，畢竟這些信件是由白色信封包裝，上面印著紐約衛生局的標誌，並貼上可以賺取20美元的標語，怎麼看都很像是垃圾廣告郵件的手法。

在信封裡裝有5元美鈔、由60個問題組成的調查問卷、紐約衛生專員瓦桑（Ashwin Vasan）的說明文章等等，其中解釋了問卷參與者能夠對市府起到什麼樣的幫助。

批評人士指出，這種塞現金的做法根本就是沒在關注未來的問題，畢竟紐約在2025年將面臨著42億美元（約新台幣1308億元）的預算缺口，

紐約市議員霍爾登（Robert Holden）認為，一定有更好的辦法來達成問卷目標，畢竟這些現金獎勵最終可能會未拆封被扔進垃圾桶或被偷走。紐約衛生局發言人維克（Rachel Vick）則強調，現金獎勵是經過長期驗證且有效的方式，能夠更好地將問卷收集回來。

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