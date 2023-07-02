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    美國雲霄飛車緊急停用 支架出現恐怖裂縫、影片曝驚悚瞬間

    美國遊樂園「Carowinds」因雲霄飛車軌道支柱斷裂，將「Fury 325」雲霄飛車停止運行。（圖擷取自Twitter）

    美國遊樂園「Carowinds」因雲霄飛車軌道支柱斷裂，將「Fury 325」雲霄飛車停止運行。（圖擷取自Twitter）

    2023/07/02 08:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州的遊樂園「Carowinds」，6月30日關閉園區內的「Fury 325」雲霄飛車，原因在於雲霄飛車軌道支柱斷裂。從網路上流傳的側拍影片可看到，雲霄飛車在繞過軌道時，支柱向外偏移，十分驚悚。

    根據美國《CNN》報導，「Carowinds」園方表示，「Fury 325」是園區最高、最長的遊樂設施之一，裂縫位於一處軌道支柱與軌道間的接縫處，預計「Fury 325」將維修與檢查至安全無虞。園方表示：「維護安全是我們的首要任務，我們感謝貴賓的耐心與理解，作為安全協議的部分，包括『Fury 325』在內的所有遊樂設施每天都會接受檢查，確保運行與結構完整性。」

    「Carowinds」園方表示，除了「Fury 325」以外，遊樂園其他設施與水上樂園依然持續開放。「Fury 325」在運行過程中可將遊客帶到99公尺高空，最高時速達152公里。

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