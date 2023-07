美國雲霄飛車緊急停用 支架出現恐怖裂縫、影片曝驚悚瞬間

2023/07/02 08:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國北卡羅萊納州的遊樂園「Carowinds」,6月30日關閉園區內的「Fury 325」雲霄飛車,原因在於雲霄飛車軌道支柱斷裂。從網路上流傳的側拍影片可看到,雲霄飛車在繞過軌道時,支柱向外偏移,十分驚悚。

根據美國《CNN》報導,「Carowinds」園方表示,「Fury 325」是園區最高、最長的遊樂設施之一,裂縫位於一處軌道支柱與軌道間的接縫處,預計「Fury 325」將維修與檢查至安全無虞。園方表示:「維護安全是我們的首要任務,我們感謝貴賓的耐心與理解,作為安全協議的部分,包括『Fury 325』在內的所有遊樂設施每天都會接受檢查,確保運行與結構完整性。」

「Carowinds」園方表示,除了「Fury 325」以外,遊樂園其他設施與水上樂園依然持續開放。「Fury 325」在運行過程中可將遊客帶到99公尺高空,最高時速達152公里。

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, "The park’s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed." Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ