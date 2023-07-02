「美中科技合作協議」被北京用來推進軍事目標 美政學界呼籲停止續簽

美國政府內部正在評估是否要續簽將於8月27日到期的「美中科技協議」（STA）。圖為6月初在北京舉行的中國國際信息通信展覽會現場。（美聯社檔案照）

2023/07/02 00:25

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與中國有40多年歷史的「美中科技合作協議」（STA），曾經促成兩國在科技領域的各項合作，但因美國政學界越來越多人質疑，中國利用此協議來推進軍事目標，並破壞美國主權，呼籲美國政府在該協議於8月27日到期後不該續簽。

根據「美國之音」報導，美國聯邦眾議院美中競爭特設委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等10名共和黨籍眾議員，6月27日致函美國國務卿布林肯指出，中國繼續實踐軍民融合，尋求將民用和商業研究用於軍事和國防目的，目前有證據顯示，中國將繼續尋找機會利用STA之下的伙伴關係，以最大程度推進其軍事目標，並在某些情況下試圖破壞美國主權。

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上述信函指出：「中國利用學術研究人員、工業間諜活動、強制技術轉讓和其他策略來獲得關鍵技術的優勢，推動中國人民解放軍的現代化，美國必須停止助長自己的毀滅，讓STA過期是良好的第一步。」

STA是在1979年1月31日時任中共領導人鄧小平訪美時，在白宮與時任美國總統卡特所簽署。該協議此後大約每5年續簽一次，現階段協議將在8月27日到期。但在美中敞開科研合作大門之後的40幾年間，美國向中國流入的一部分技術和科研資金，對美國國家利益和公民安全造成傷害。

專門研究高超音速技術的科羅拉多大學國家安全倡議研究中心主任博伊德（Iain Boyd）表示，STA是出於美國好心想要幫助中國而簽訂的，但中國取得進步的一些方式讓美國和西方盟國感到憤怒和沮喪，有明確的證據顯示，中國從西方竊取了大量智財權，用於軍事和商業應用。

博伊德指出，如果美國拒絕續簽該協定，這將會向中國和全世界發出非常強烈的訊號，表明美國已經受夠了中國所有的智財權盜竊行為，並且正在認真地公開對抗這種行為。

關注中國經濟和國安議題的美國經濟學家格雷斯福（Antonio Graceffo）指出，中國透過企業投資和交易，來竊取技術的方式非常猖獗。他說：「中國獲得美國技術的方式之一是投資1家公司，購買股票以得到所有權，然後獲得所有的商業秘密、版權和專利。美國需要有超越晶片禁令的措施，明確說明美公司不能參與中國或中國機構的任何形式的技術研究。」

格雷斯福表示，中國所有的大學都直接與中共掛鉤，根據中國的「網路安全法」、「國家安全法」和「國家情報法」，所有中國實體和私人都有義務向中共移交訊息數據。

他說：「這意味著美國在中國所做的任何研究都將移交給中國政府，都被用來推動解放軍的技術發展，最終服務於威脅美國還有台灣的目標，習近平聲稱的既定目標是取代美國成為第一軍事、經濟和全球強國。美國的資金正在幫助北京實現這個目標。我絕對相信我們應該跟中國（科技）脫鉤。」

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