英太空司令警告 中國將在月球採礦 用於核融合燃料

中國2020年發射「嫦娥5號」探測器。（路透檔案照）

2023/07/01 22:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國太空司令部司令戈弗雷（Paul Godfrey）在6月30日刊登的《泰晤士報》訪問中，就中國和俄羅斯構成的太空威脅提出警告。他說，北京有意在月球採礦，而且「在我們有生之年」就會開始進行。

戈弗雷說，中、俄投入「數十億元」在探索太空和打造太空武器上，北京已經具備能夠「抓取」和移動衛星的技術，莫斯科有反衛星飛彈，能夠以時速2萬8000多公里攻擊軌道上目標。他並指出，中國自從2020年月球探測任務，在月球上發現新的磷酸鹽礦物「嫦娥石，Changesite—（Y）」後，就在考慮在月球採礦。「嫦娥石」可能被用於核融合的燃料。

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戈弗雷在這篇與美國太空司令部司令狄金生（James Dickinson）共同接受的訪問中說，中國已經發表白皮書，當中指出他們正在探究月球上的關鍵礦物，「他們已經把樣本從月球帶回來，他們在考慮要再進一步發展。小行星採礦將會是我們有生之年內的事情。」

中國在2021年測試了高超音速武器，能夠在低軌道太空環繞地球後打擊目標，雖然該次測試最終以約32公里的誤差，未命中目標，但是專家相信，該型可攜帶核彈頭的高超音速飛彈，有能力繞過美國的防空系統。俄羅斯同年也在一場試驗中，展示其打擊衛星能力：以反飛彈系統擊毀蘇聯時代的報廢衛星「宇宙1408」。

狄金生說，在有關擔心美國在太空競爭領域上正落後中國的背景下，五角大廈對其能力仍然有信心，「美國確實有很棒的技術」，「當然，我們見到了其他國家、尤其是中國和俄羅斯展現高超音速武器，這是我們就如何降低這類威脅，持續探索的領域。」

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