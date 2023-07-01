墨西哥警方人員遭綁架事件落幕 16名人質全獲釋

墨西哥南部奇亞帕斯州16名警方行政人員遭到當地犯罪份子綁架，已經全數獲得釋放，獲釋的人質紛紛與親人擁抱。（法新社）

2023/07/01 23:46

〔中央社〕墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）的州長艾斯坎登今天宣布，3天前遭到犯罪分子綁架的16名當地警方行政人員，已經全數獲得釋放。

法新社報導，奇亞帕斯州是移民和販毒活動的中轉區，近期屢傳犯罪分子和執法當局間的互鬥加劇。

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艾斯坎登（Rutilio Escandon）在推特（Twitter）發文表示：「我要告訴奇亞帕斯和墨西哥的人民，16名遭到綁架的同事...已經在今天下午獲釋。」

被綁者的親屬之前一直在他們親人工作的地點奇亞帕斯州安全和公民保護處（Secretariat of Security and Citizen Protection,SSPC）外靜坐示威，要求親人獲得安全釋放。

根據墨西哥論壇電視台（FOROtv）和千禧電視台（Milenio Television）播放被綁者與家人團聚的新聞直播片段，這批被害人徒步走來，驚喜的家屬衝上前去擁抱他們，現場充滿驚叫與淚水。

艾斯坎登感謝墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）及陸軍、海軍、國家衛隊和其他人士的幫忙，協助他們救出被綁架的受害人。

艾斯坎登並未提供有關這批警方行政人員如何獲釋的細節。有1000多名奇亞帕斯州和墨西哥聯邦政府的安全人員參與他們的搜救行動。

一批奇亞帕斯州警方行政人員27日搭乘巴士，在一條連接州府杜克拉古蒂瑞茲（Tuxtla Gutierrez）和奧科索科奧特拉鎮（Ocozocoautla）的高速公路上遭到挾持。當時車上乘客有17人是女性，她們全都當場被放走。

根據墨西哥媒體播放的報導片段，一名被綁的員工表示，綁匪要求3名奇亞帕斯州安全官員辭職或開除，因為這些官員暗中與另個武裝團體合作。

羅培茲歐布拉多29日提議對這3名官員的行為啟動調查，以換取歹徒釋放人質。

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