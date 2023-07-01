新加坡自殺率22年新高！「自殺」已連4年成年輕人死亡主因

根據新加坡援人協會報告顯示，新加坡2022的自殺率上升近26%，達至20多年來最高峰，反映出新加坡許多人民正承受著「看不見的精神痛苦」。（示意圖，路透社）

2023/07/01 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕根據新加坡援人協會（Samaritans of Singapore）年度數據報告顯示，新加坡2022的自殺率上升近26%，達到20多年來最高峰，且自殺已連續4年為10至29歲的年輕人的死亡主因，種種跡象皆反映出新加坡許多人民正承受著「看不見的精神痛苦」。

「這是2000年以來自殺死亡人數最多的記錄，高於前一年的378人。」新加坡援人協會指出，新加坡在2022年共有476人自殺，且10至29歲的年輕人為死亡數最高的族群，70至79歲的老年人則是相較去年自殺率增幅最高的族群，令學者相當擔憂。

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資深精神病學家兼心理健康顧問賈里德·吳（Jared Ng）表示，看到新加坡自殺人數空前上升，令他深感心碎。「自殺率的增長描繪了一幅看不見的精神痛苦滲透到我們社會的畫面，特別是在年輕人和老年人中。最重要的是，我們必須對繼續嚴重影響心理健康的緊迫問題保持警惕，例如社會孤立和孤獨等問題」。

據新加坡援人協會稱，自殺已連續4年成為新加坡10至29歲青少年的死亡主因，且佔該年齡段高達33.6%。而在2022年，該年齡段共有125人自殺，比上一年的112人增加了11.6%；而2022年新加坡70至79歲的老年自殺人數更比去年的30人增加了60%，今年已增至48人；世界衛生組織更表示，全世界每年有超過70萬人死於自殺，而自殺更是15至29歲人群的第四大死因。

新加坡援人協會首席執行官加斯珀·譚（Gasper Tan）表示：「預防自殺是一個複雜的問題，且需要採取多方做法。」，他表示，協會將繼續對社區進行資源教育，並改善急救人員為病患提供更精準的心理健康支持。「我們認識到局勢的緊迫性，將優先考慮集體努力解決心理健康挑戰、社會壓力和經濟不確定性等社會性根本原因。」他指出，將致力繼續採取積極措施來解決自殺人數不斷上升的問題，並向有需要的人提供任何心理健康支持，「自殺是可以預防的」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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