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    巴西前總統發言涉破壞國家民主 遭判禁止參選8年

    巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年因為在節目上發表爭議言論，被控濫用職權和濫用公共媒體，近日判決出爐，波索納洛被禁止在8年內參選公職。圖為波索納洛。（彭博）

    巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年因為在節目上發表爭議言論，被控濫用職權和濫用公共媒體，近日判決出爐，波索納洛被禁止在8年內參選公職。圖為波索納洛。（彭博）

    2023/07/01 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年因為在節目上發表爭議言論，被控濫用職權和濫用公共媒體，近日判決出爐，波索納洛被禁止在8年內參選公職。判決出爐後，波索納洛表示無法接受這個結果，將再提出上訴。

    綜合外媒報導，巴西高等選舉法院（Brazil's Supreme Electoral Court）以5比2的投票結果，宣布波索納洛不得在8年內競選公職，效力直到2030年，且不能參加將於2024年和2028年舉行的市政會議。

    事件起因於去年（2022）波索納洛宣布競選總統，他在7月一次直播節目中抨擊巴西的選舉制度。當時一位外國大使受邀和他對談，波索納洛在談話中對巴西選舉的可信度提出質疑，他聲稱選舉使用的電子投票機很容易被駭客攻擊，投票機制存在大規模詐欺的問題。

    這番言論引發巨大爭議，波索納洛被質疑散布虛假消息，嚴重破壞巴西民主，被依濫用職權和濫用公共媒體等罪起訴，當天的直播影片也被YouTube以違反假新聞政策為由下架。

    波索納洛始終否認自己有任何不當行為，在得知判決結果後表示這是在對他「背後捅刀」，將提出上訴並持續推進巴西的右翼政治。若最終判決結果成立，波索納洛將無法參選2026年總統大選，但可以在2030年再度參選。

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