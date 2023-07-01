慘！南韓Costco員工 戶外整理推車中暑亡

南韓京畿道河南市美式大賣場Costco，發生31歲員工上班中暑身亡的事故。韓國Costco門市示意圖。（歐新社）

2023/07/01 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道河南市美式大賣場Costco，1名31歲金姓員工於6月19日在經過整天的工作後中暑身亡，疑似為Costco在熱浪來襲時沒有按照韓國的安全法規所致。

據《韓國先驅報》報導，這名員工在當天上午11時上班，負責的工作是在停車場整理好購物車後推到大門入口處，每個小時約要處理200個，過程中出現身體不適的狀況，最終於當晚7時倒地不起，送醫後發現是中暑導致肺栓塞，經過搶救仍宣告不治。

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據了解，京畿道河南市當天最高氣溫達到攝氏33度，並且是連續第2天該發出熱浪警報。另外，金姓員工在死亡前2天曾發短訊給同事，抱怨他上班10小時總共走了4.3萬步（約26公里距離）。

死者負責整理購物車的停車場屬於開放式，會受到陽光曝曬並且沒有空調。按照南韓職安規定，業者必須提供陰涼休息場所給在戶外炎熱天氣工作的工人。

不過，這間Costco的員工休息室位於5樓。對於在1樓工作金姓員工來說，往返休息室總共需要10分鐘，但他每3個小時只能休息15分鐘。此外，南韓政府規定，在熱浪警報期間戶外工作人員必須每小時休息10分鐘至15分鐘，顯然事發Costco門市並未做到。

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