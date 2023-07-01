悚！韓警追查無戶兒童已接獲95起通報 已知8人死亡

南韓近期屢傳幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府為此調查有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」，結果發現到昨日下午共接獲95起「無戶兒童」案，且警方發現已有至少8人身亡。示意圖。（美聯社）

2023/07/01 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕據韓媒報導，南韓警方昨對外表示，近期屢傳幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府為此調查有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」，結果發現到昨日下午共接獲95起「無戶兒童」案，且警方發現已有至少8人身亡，目前警方正持續對其他案件進行調查

據《韓聯社》報導，南韓日前驚傳「水原冰箱死嬰案」，據指一名年輕女子雖然在2018年及2019年曾經兩度留下生產紀錄卻未幫孩子辦理戶口，沒想到社工上門探訪才發現，兩名嬰兒早被親生母親勒死，並分別被放在冰箱長達3-4年，消息一出震撼南韓社會。這名母親也因此被逮捕。

請繼續往下閱讀...

報導指出，後續也持續傳出有幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府自上月28日起針對有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」進行調查，審查對象為2015年至2022年出生但未辦理出生登記的2123名兒童。根據南韓警察廳下設的國家偵查本部指出，截至昨日下午5點，共接獲95起「無戶兒童」案，目前正持續對其中的79起進行偵辦中。

報導提到，目前警方已掌握其中13名兒童的下落，且發現有8人已身亡，目前正持續查找其他兒童的去向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法