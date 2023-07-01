為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！韓警追查無戶兒童已接獲95起通報 已知8人死亡

    南韓近期屢傳幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府為此調查有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」，結果發現到昨日下午共接獲95起「無戶兒童」案，且警方發現已有至少8人身亡。示意圖。（美聯社）

    南韓近期屢傳幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府為此調查有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」，結果發現到昨日下午共接獲95起「無戶兒童」案，且警方發現已有至少8人身亡。示意圖。（美聯社）

    2023/07/01 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕據韓媒報導，南韓警方昨對外表示，近期屢傳幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府為此調查有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」，結果發現到昨日下午共接獲95起「無戶兒童」案，且警方發現已有至少8人身亡，目前警方正持續對其他案件進行調查

    據《韓聯社》報導，南韓日前驚傳「水原冰箱死嬰案」，據指一名年輕女子雖然在2018年及2019年曾經兩度留下生產紀錄卻未幫孩子辦理戶口，沒想到社工上門探訪才發現，兩名嬰兒早被親生母親勒死，並分別被放在冰箱長達3-4年，消息一出震撼南韓社會。這名母親也因此被逮捕。

    報導指出，後續也持續傳出有幼兒遭遺棄或殺害案件，南韓政府自上月28日起針對有出生記錄但未登記出生的「無戶兒童」進行調查，審查對象為2015年至2022年出生但未辦理出生登記的2123名兒童。根據南韓警察廳下設的國家偵查本部指出，截至昨日下午5點，共接獲95起「無戶兒童」案，目前正持續對其中的79起進行偵辦中。

    報導提到，目前警方已掌握其中13名兒童的下落，且發現有8人已身亡，目前正持續查找其他兒童的去向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    韓女無力扶養連殺2親生骨肉 屍體藏冰箱震驚社會
    2023/06/22 17:08

    韓女無力扶養連殺2親生骨肉 屍體藏冰箱震驚社會
    英正妹護理師「注空氣」連殺7嬰 字條曝「無法照顧他們......」
    2023/04/19 09:15

    英正妹護理師「注空氣」連殺7嬰 字條曝「無法照顧他們......」

    三重房市利多不斷 新市政特區成形中
    網咖產子當場掐死？ 台中24歲未婚女被聲押禁見
    2023/01/04 18:53

    網咖產子當場掐死？ 台中24歲未婚女被聲押禁見
    掐死親生兒？未婚媽媽恐伴屍16小時 警研判「她可能嚇壞了」
    2023/01/04 06:05

    掐死親生兒？未婚媽媽恐伴屍16小時 警研判「她可能嚇壞了」

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    台中母親掐死新生兒！未婚懷孕別慌 社工告訴你怎麼辦
    2023/01/03 21:32

    台中母親掐死新生兒！未婚懷孕別慌 社工告訴你怎麼辦
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播