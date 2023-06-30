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    俄國辣妹銀行副行長墜樓亡 克宮暗殺陰謀論再起

    羅科銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova），6月23日凌晨傳出從11樓墜樓死亡。（擷取自推特）

    羅科銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova），6月23日凌晨傳出從11樓墜樓死亡。（擷取自推特）

    2023/06/30 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕自烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭爆發以來，多名俄羅斯政商知名人士相繼因各種原因死亡。而近日俄國再度發生一起引人注目的死亡事件，年僅28歲的銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova），6月23日凌晨從11樓住家離奇墜樓身亡。外界普遍認為這起案件背後不單純，甚至有「被自殺」的說法。

    綜合外媒報導，外貌出眾的拜柯娃是羅科銀行（Loko-Bank）的副行長，她23日晚間從11樓住處墜樓，當場喪生。據了解，她在墜樓前曾邀請34歲的男性友人安德烈（Andrei）一起喝酒聊天。

    安德烈後來證實，當天凌晨3點多左右，拜柯娃不知為何攀上11樓的護欄，直接摔下去。當地媒體報導稱，安德烈隨即撥打了救護車，但拜柯娃仍因傷勢嚴重而死亡。

    自烏克蘭與俄羅斯開戰後，已經有多名生前曾公開表達對普廷的不滿的俄羅斯政界和商界知名人士，因各種原因而死亡。美國參議員兼情報委員會主席沃克（Mark Walker）曾表示，在過去的一年半裡，俄羅斯有太多人以詭異的方式從5樓、6樓或7樓的窗戶墜樓身亡，這引發了外界對克里姆林宮可能涉及暗殺行動的猜測。

    另根據《鏡報》（Mirror）報導指出，領導瓦格納僱傭兵集團的首領普里格津（Yevgeny Prigozhin），目前人在白俄羅斯的一間飯店裡，他特意選擇沒有窗戶的房間，防範「被自殺」的可能。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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