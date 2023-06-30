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    中國製造電扶梯零件引發事故 南韓社會反彈

    南韓京畿道城南市藪內站，本月8日發生電扶梯事故造成14人受傷，引發南韓社會對中國製造零部件的反彈。圖為事發後封鎖的電扶梯。（歐新社）

    南韓京畿道城南市藪內站，本月8日發生電扶梯事故造成14人受傷，引發南韓社會對中國製造零部件的反彈。圖為事發後封鎖的電扶梯。（歐新社）

    2023/06/30 14:51

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道城南市水仁·盆唐線地鐵藪內站，本月8日發生電扶梯倒轉造成14人受傷，同樣位於城南市的野塔站，2013年的電扶梯意外則釀成39傷，這兩起事故的共通點，在於電扶梯都是由中國製零件組裝，引發南韓社會的反彈。

    《韓國時報》報導，南韓電扶梯嚴重依賴中國製造的零部件，韓國鐵道公社所管轄的車站共有2640個電扶梯，全都採用中國零件；首爾地鐵各車站則有1827個電扶梯，也同樣由中國零件組裝。此外，釜山、仁川、大田等大眾運輸車站，使用中國零件的電扶梯比例超過90％。

    南韓業者透露，中國企業在競標公共設施電扶梯時投標價格壓得很低，才會發生這種被中國零件搶佔市場的情況，而且法條對本土業者不利，比方說進口商只需要1名技術專家指導，但南韓製造商卻需要3名，使得韓製電扶梯節節敗退。

    中國製造電扶梯零部件雖然價格低廉，但有維護上的風險，畢竟要在中國生產再運到南韓。南韓高速鐵道位於京畿道光明市的光明站，去年夏季洪災一度停止使用電扶梯，到現在還沒有更換零件。

    對此，南韓在野黨已呼籲政府提高國內電扶梯零件的生產狀況，雖然目前問題還沒解決，但關注此事的民眾越來越多，相關產業和政府機關已著手研議應對措施。

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