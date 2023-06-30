普廷出手整肅軍方 對烏軍事行動正、副指揮官下落成謎

俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動最高指揮官、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）和國防部長紹伊古。（美聯社檔案照）

2023/06/30 06:27

首次上稿 06-29 23:27

更新時間 06-30 06:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵團體「瓦格納集團」領導人普里格津兵變失敗後，俄國數名高階將領一直未公開露面，尤其是對烏克蘭軍事行動最高指揮官、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）和副指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin），雙雙下落成謎，引發外界揣測。《紐約時報》28日指出，俄國總統普廷為了重振他的權威，正採取行動整肅軍中助長普里格津兵變者，若整肅行動獲得證實，可能改變俄國對烏國作戰行動走向。

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數名挺侵略戰爭的俄羅斯部落客指出，當局正在調查軍中與普里格津有關係者。前俄國國防部新聞官主持的社群媒體頻道「Rybar」說，「一場整肅正在進行中」，當局正設法剷除平息兵變「不力」者，「瓦格納發動的武裝叛變，已經成了在俄羅斯武裝部隊中進行一場大規模肅清行動的藉口」。

有「末日決戰將軍」之稱的蘇洛維金自24日兵變當天就一直未露面。俄文版「莫斯科時報」28日引述消息人士說法，蘇洛維金已經被逮捕，逮捕行動與普里格津有關；挺戰軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）說蘇洛維金25日就遭羈押。已遭查禁的獨立廣播電台《莫斯科回聲》總編輯維尼迪克托夫（Aleksei Venediktov）說蘇洛維金和他的親信副手已經3天沒和家人聯繫。

吉拉西莫夫下落也成謎，他自兵變事件後就從公眾視野消失，且在普廷27日嘉獎平亂有功官兵時，啟人疑竇地缺席。吉拉西莫夫是俄國3個「核武按鈕手提箱」其中一個的保管者。

至於普里格津亟欲推翻的國防部長紹伊古，智庫「卡內基基金會」俄國軍事專家考夫曼（Michael Kofman）認為他或許保住了官位，國家近衛軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）也因在兵變發生後火速表忠，而從這次事件得利。

紐時指出，普廷日前在克里姆林宮與俄國媒體高層的閉門會議，增加外界對他將擴大整肅的揣測。出席會議的總編輯列姆邱科夫（Konstantin Remchukov）說，普廷顯然著重在兵變的經濟動機，要深入追查普里格津的金脈；長期力挺克宮的國會議員馬特維契夫（Oleg Matveychev）說，被鎖定的對象會是「那些積極為他掩護、積極和總統政策作對的」。

不過，普里格津在政軍統治菁英的極深人脈網，將使整肅行動更形複雜，且在俄軍正對抗烏軍反攻行動之際，整肅引發俄國軍方內部動盪，有可能改變對烏克蘭作戰走向。倫敦國王學院戰爭學教授傅里曼（Lawrence Freedman）說，蘇洛維金是俄國將領中比較有能力的，若他、甚至他和普里格津的其他盟友被整肅垮台，對俄軍軍事行動的破壞力可能甚於兵變。

俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動副指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin，左）和國防部長紹伊古。（美聯社檔案照）

俄羅斯總統普廷28日透過視訊向一場旅遊發展會議發表談話。（美聯社）

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