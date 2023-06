第一視角對峙畫面曝光 德州槍案8死勇警1人擊斃槍手

2023/06/29 16:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州5月6日發生一起槍擊案,33歲嫌犯在購物中心持槍濫射,造成無辜民眾傷亡。一名員警在現場和槍手對峙後將其當場擊斃,警方本月27日公布員警隨身錄影器拍到的畫面,該名員警在聽到槍響後隻身進入賣場與槍手對峙,雙方互相開火,最終員警將槍手擊斃,數分鐘的對峙過程驚險。

據《美聯社》報導,事件發生在5月6日,33歲的加西亞(Mauricio Garcia)在達拉斯城的購物中心「Allen Premium Outlets」持AR-15步槍朝逛街民眾開槍,造成8死7傷,包括3名韓裔美籍的孩童。一名員警事發時剛好在商場附近,聽到槍響後立刻呼叫支援並進入商場獨自與槍手對峙,最後成功將槍手擊斃。

據了解,大陪審團27日舉行聽證會,裁決該員警擊斃槍手的行為屬正當使用武力,不需受罰,聽證會結束後,警方也將員警對峙槍手的第一視角畫面公布。

影片一開始可以看到員警正和2名孩童對話,接著商場內傳出數聲槍響,員警立刻回車上拿槍並呼叫警力支援,一邊朝槍聲來源跑去,一邊要民眾盡速離開現場。員警來到商場走廊和槍手對峙,大喊要槍手主動放下武器,之後他朝槍手連續開火,一步步向槍手接近,最後和另一名員警來到槍手身邊,確認倒在地上的嫌犯已經死亡。

警方表示,槍手加西亞為前美國陸軍,約15年前因心理健康原因被除役,報導指出他後來成為極端右翼份子,時常在網上發布白人至上主義和厭女言論。

The body cam footage of the officer on scene when the mass shooter at the Allen Outlet Mall opened fire has been released.



The name of the police officer has not yet been revealed, but when it is known, we need to flood him with thanks. He did not wait for back up to arrive, he… pic.twitter.com/F0BJ8tKePm