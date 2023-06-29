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    第一視角對峙畫面曝光 德州槍案8死勇警1人擊斃槍手

    美國德州5月6日發生一起槍擊案，33歲嫌犯在購物中心持槍濫射，造成無辜民眾傷亡，一名員警在現場和槍手對峙後將其當場擊斃，警方事後公布第一視角開火畫面，過程驚險。（圖擷取自推特）

    美國德州5月6日發生一起槍擊案，33歲嫌犯在購物中心持槍濫射，造成無辜民眾傷亡，一名員警在現場和槍手對峙後將其當場擊斃，警方事後公布第一視角開火畫面，過程驚險。（圖擷取自推特）

    2023/06/29 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州5月6日發生一起槍擊案，33歲嫌犯在購物中心持槍濫射，造成無辜民眾傷亡。一名員警在現場和槍手對峙後將其當場擊斃，警方本月27日公布員警隨身錄影器拍到的畫面，該名員警在聽到槍響後隻身進入賣場與槍手對峙，雙方互相開火，最終員警將槍手擊斃，數分鐘的對峙過程驚險。

    據《美聯社》報導，事件發生在5月6日，33歲的加西亞（Mauricio Garcia）在達拉斯城的購物中心「Allen Premium Outlets」持AR-15步槍朝逛街民眾開槍，造成8死7傷，包括3名韓裔美籍的孩童。一名員警事發時剛好在商場附近，聽到槍響後立刻呼叫支援並進入商場獨自與槍手對峙，最後成功將槍手擊斃。

    據了解，大陪審團27日舉行聽證會，裁決該員警擊斃槍手的行為屬正當使用武力，不需受罰，聽證會結束後，警方也將員警對峙槍手的第一視角畫面公布。

    影片一開始可以看到員警正和2名孩童對話，接著商場內傳出數聲槍響，員警立刻回車上拿槍並呼叫警力支援，一邊朝槍聲來源跑去，一邊要民眾盡速離開現場。員警來到商場走廊和槍手對峙，大喊要槍手主動放下武器，之後他朝槍手連續開火，一步步向槍手接近，最後和另一名員警來到槍手身邊，確認倒在地上的嫌犯已經死亡。

    警方表示，槍手加西亞為前美國陸軍，約15年前因心理健康原因被除役，報導指出他後來成為極端右翼份子，時常在網上發布白人至上主義和厭女言論。

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