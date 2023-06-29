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    布林肯稱美將繼續做中方不喜的事 北京表不滿

    美國國務卿布林肯日前受訪時說，美國將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事。（法新社）

    美國國務卿布林肯日前受訪時說，美國將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事。（法新社）

    2023/06/29 16:54

    〔中央社〕美國國務卿布林肯日前受訪時說，美國將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事。中國外交部今天對此表示不滿，敦促美方以實際行動兌現所作承諾。

    美國總統拜登（Joe Biden）稍早前以「獨裁者」形容中國國家主席習近平，引起北京抗議，布林肯（Antony Blinken）隨後接受美媒訪問表示，美中之間存在分歧不是秘密，美方將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，「繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話」。

    綜合中新網等陸媒報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會對此尋求中方的回應，外交部發言人毛寧回答說，「我們對布林肯有關言論表示不滿」。

    毛寧表示，「美方出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對中國進行圍堵、遏制、打壓，無端對中國進行攻擊抹黑，肆意干涉中國內政」。美方說的這些話、做的這些事違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

    她強調，相互尊重是國與國打交道最基本的原則，也是中美正確相處之道的應有之義。中方敦促美方停止發表不負責任的言論，用實際行動兌現美方所作承諾。

    布林肯此前於18至19日訪問北京，並與習近平舉行會談，雙方同意穩定華府與北京之間的激烈競爭，以免陷入衝突。

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