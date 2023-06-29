迪士尼大裁員！ 《國家地理》解雇最後一批特約撰稿

正值母公司迪士尼裁員數千人之際，美國《國家地理》雜誌也正著手削減人事成本。（歐新社）

2023/06/29 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕《國家地理》（National Geographic）雜誌為著名的大眾科學雜誌，封面上的亮黃框及月桂紋圖樣更是其經典象徵，傳出解雇了最後一批特約撰稿，未來雜誌將由自由撰稿人以及留下來的少數編輯完成。

綜合媒體報導，正值母公司迪士尼裁員數千人之際，美國《國家地理》雜誌也正著手削減人事成本，目前尚不清楚該雜誌最新一輪裁員中有多少員工，不過傳出在本週解雇了最後一批特約撰稿；除此之外從明年開始，《國家地理雜誌》也不會在美國書報攤上販售經典的亮黃框刊物。

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許多特約撰稿都在推特上告別《國家地理》，前特約撰稿人格雷什科 （​​Michael Greshko） 在推特上寫道：「今天是我在《國家地理》雜誌的最後一天」、「該雜誌正在與包括我在內的特約撰稿人分道揚鑣。」

前特約撰稿人韋爾奇（Craig Welch）則在推特上透露，最新一期的《國家地理》雜誌中有他製作的專題，也是他作為資深撰稿人的最後一部作品，「雜誌正在解僱所有撰稿人，能與出色的記者一起工作，講述世界上的重要故事是他的榮幸。」

前特約撰稿人尼娜（Nina Strochlic）也在推特上表示，這是一個史詩級的旅程，「我和我的同事們非常幸運，能夠成為最後一批專職撰稿人。」

對此，《國家地理》發言人艾伯特（Chris Albert）表示，人員變動不會影響公司出版計畫，反而能更加靈活說不同的故事，並在平台上與來自不同地區的觀眾見面，強調「任何暗示最近的變化將對雜誌或我們講故事內涵產生負面影響的說法都是錯誤的。」

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