美國總統拜登認為俄羅斯總統普廷絕對因瓦格納兵變而被削弱,不過他卻口誤稱普廷顯然正在輸掉伊拉克戰爭。(路透)

2023/06/29 10:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登再次就俄羅斯瓦格納兵變表態,他認為俄羅斯總統普廷「絕對」(Absolutely)因此被削弱,不過他卻口誤稱普廷顯然正在輸掉伊拉克戰爭。

綜合外媒報導,在當地時間28日美國總統拜登被被問及俄羅斯總統普廷是否因為這次兵變而削弱時,拜登回答當然,《CNN》表示,這是迄今為止拜登對瓦格納事件如何影響俄羅斯領導人地位的最明確評論。

當記者進一步問及普廷被削弱的程度時,拜登則認為「這很難說」(It's hard to tell),不過拜登接著補充時口誤,他強調普廷「顯然正在輸掉伊拉克戰爭」(he is clearly losing the war in Iraq),拜登搞混了烏俄戰爭與伊拉克戰爭。

最後拜登直言,他正在輸掉國內的戰爭,而他也將成為全世界眼中的「賤民」(a bit of a pariah)。

