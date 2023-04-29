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    貪汙吹哨者接連驟逝 南非政府面臨「法治危機」

    南非法官Raymond Zondo（見圖）於2020年就開始對涉及博薩公司貪污案的政府和其他高層進行司法調查，最近則傳出參與調查的一名會計師和他的兒子被人槍殺身亡。（美聯社）

    南非法官Raymond Zondo（見圖）於2020年就開始對涉及博薩公司貪污案的政府和其他高層進行司法調查，最近則傳出參與調查的一名會計師和他的兒子被人槍殺身亡。（美聯社）

    2023/04/29 21:29

    〔即時新聞／綜合報導〕南非國內貪腐情況嚴重，加上長年以來執政府漠視吹哨者（whistleblower）的人身安全保障，南非的揭弊吹哨者屢屢受害。今年3月，一位參與調查政府高層貪腐案的會計師莫瑞（Cloete Murray）與兒子在高速公路行駛途中遭槍擊，導致父子二人身亡。

    根據《美聯社》報導，57歲的會計師兼清算人莫瑞在生前參與一件貪汙案件的調查，因「博薩」（Bossa）公司涉嫌賄賂政府部長官員。然而莫瑞今年3月與兒子駕車外出時，在約翰尼斯堡市郊的N1高速公路遭到槍手狙擊，造成兒子當場死亡，穆瑞則是送醫後不治身亡。目前此案件尚未逮捕到任何嫌犯，南非警方推論是專業槍手犯案。

    而在2021年，同樣有一名政府衛生部門的公務人員因揭發一件金額高達5000萬美元的弊案，在自家車道上被槍手開12槍，當場身亡。根據非政府組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」統計，2000年至2021年間，南非一共發生1971起謀殺案，其中許多被害人是吹哨者。

    南非反貪腐組織呼籲南非政府加強保護吹哨者的人身安全。當地民間組織和人民憤怒抗議當局政府已成常態的貪汙作為，但多年來南非國內貪腐風氣似乎有增無減。南非反貪腐組織「腐敗觀察」表示，莫瑞父子槍擊事件已經進一步證明南非面臨「法治危機」。

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