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    悲！3歲女童遭惡母賣給男友換370元毒品 慘遭性侵勒斃

    監視器拍下小女童被母親男友扛走的最後身影。（圖片擷取自推特@AdamWhitto23）

    監視器拍下小女童被母親男友扛走的最後身影。（圖片擷取自推特@AdamWhitto23）

    2023/04/29 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭一名女子為了吸毒，竟將年僅3歲的女兒賣男友，換取價值12美元（約台幣372元）的古柯鹼，而在僅僅不到24小時之內，小女童就慘遭媽媽男友性侵勒斃，陳屍廢棄房屋。

    綜合外媒報導，42歲母親薩莉納斯（Aurelia Salinas）為了吸毒，竟將3歲女兒當成「商品」賣給藥頭男友，換取30包價值12美元的「快克」古柯鹼。4月28日半夜，薩莉納斯將睡夢中的女兒從房間抱出，交給毒販男友。

    透過監視器畫面可看到，男子將小女童扛在肩上，十分慌張的她試圖掙脫，男子狂甩巴掌制止她掙扎反抗。不到24小時後，鄰居在一間廢棄屋子裡發現女童屍體。

    當時，小女童屍體被裹在一件襯衫裡，放在床上，驗屍結果顯示她是窒息致死，而且生前遭到性侵。在警方找到媽媽薩莉納斯時，她謊稱女兒「睡覺時失蹤了」，但警方調閱監視器畫面後，她見事跡敗露，才坦承「賣女兒換毒品」；男友最後也承認犯行。

    薩莉納斯、男友及一名涉案17歲男子都被警方逮捕。警方指出，媽媽薩莉納斯受吸毒影響，被警方找到時似乎毫不在意。另據報導指出，薩莉納斯還有另外7個孩子，其中包括一名12歲女兒，而薩莉納斯同樣允許一名30歲男子性虐她，目前兩起案件都在調查中。

    這件案子引發引起當地居民怒火，在薩莉納斯被逮捕時上前追打痛罵。他們也幫遭遇不幸的3歲女童舉辦葬禮，同時燒毀她遇害的房子。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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