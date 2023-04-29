為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓威脅與日俱增 尹錫悅：中國負有部分責任

    南韓總統尹錫悅（左）28日在哈佛大學甘迺迪學院，與榮譽教授奈伊（右）對談。（歐新社）

    南韓總統尹錫悅（左）28日在哈佛大學甘迺迪學院，與榮譽教授奈伊（右）對談。（歐新社）

    2023/04/29 16:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統尹錫悅28日在美國哈佛大學甘迺迪學院一場論壇中，針對美韓發表「華盛頓宣言」提升軍事合作關係是否觸怒中國一事回應道，北韓威脅與日俱增，中國負有部分責任。

    《韓聯社》報導，尹錫悅28日與哈佛大學榮譽教授、前美國國防部助理部長奈伊（Joseph Nye）對談。當奈伊問到，美韓發表「華盛頓宣言」強化美韓核武嚇阻力，是否會導致中韓關係緊張時，尹錫悅表示，「（北韓）核威脅變得如此具體，是拜聯合國安全理事會成員合作應對不力所賜，即便是違反安理會決議的事件。」每當聯合國準備加強對北韓制裁，遏阻其核武和彈道飛彈計畫時，身為安理會常任理事國的中國和俄羅斯，卻經常持反對意見。

    儘管如此，尹錫悅仍表示，南韓尋求與中國建立健康的關係，「我們一直都努力在雙方互相尊重的前提下，謀求兩國共同利益。」

    尹錫悅又表示，除了南韓，日本和美國都面臨核威脅，因此「華盛頓宣言」是必然的選擇，應被理解為美韓共同防禦條約的「升級版」，且該宣言同時凸顯南韓在「核不擴散條約」下，不發展核武的義務。

    隨著北韓核威脅升高，南韓輿論認為應獨自開發核武。尹錫悅則表示，南韓有技術基礎自行發展核武，但擁核涉及複雜的政治和經濟盤算，也需要放棄一些價值觀和利益。

    針對南韓內部對於他改善與日本關係的批評聲音，尹錫悅也強調，「我知道南韓國民對於日本殖民時期有很多情感衝突和敵意，但如果我們為了未來好好合作，我相信過去的衝突和敵意，會得到很大程度的治癒。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美韓延伸核嚇阻 金與正嗆拜登年邁荒謬、尹錫悅愚蠢無能
    2023/04/29 10:44

    美韓延伸核嚇阻 金與正嗆拜登年邁荒謬、尹錫悅愚蠢無能
    尹錫悅喊「和平靠實力」 矢板明夫舉這例打臉「委屈的和平」
    2023/04/29 08:03

    尹錫悅喊「和平靠實力」 矢板明夫舉這例打臉「委屈的和平」

    買這最划算 南科 史博館 商60一次擁有
    貿易報復起手式？中國海關下令加強韓貨檢驗
    2023/04/29 06:36

    貿易報復起手式？中國海關下令加強韓貨檢驗
    尹錫悅接受華郵專訪 表態成為美國更強力的同盟
    2022/04/15 15:20

    尹錫悅接受華郵專訪 表態成為美國更強力的同盟

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播