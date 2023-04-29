北韓威脅與日俱增 尹錫悅：中國負有部分責任

南韓總統尹錫悅（左）28日在哈佛大學甘迺迪學院，與榮譽教授奈伊（右）對談。（歐新社）

2023/04/29 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統尹錫悅28日在美國哈佛大學甘迺迪學院一場論壇中，針對美韓發表「華盛頓宣言」提升軍事合作關係是否觸怒中國一事回應道，北韓威脅與日俱增，中國負有部分責任。

《韓聯社》報導，尹錫悅28日與哈佛大學榮譽教授、前美國國防部助理部長奈伊（Joseph Nye）對談。當奈伊問到，美韓發表「華盛頓宣言」強化美韓核武嚇阻力，是否會導致中韓關係緊張時，尹錫悅表示，「（北韓）核威脅變得如此具體，是拜聯合國安全理事會成員合作應對不力所賜，即便是違反安理會決議的事件。」每當聯合國準備加強對北韓制裁，遏阻其核武和彈道飛彈計畫時，身為安理會常任理事國的中國和俄羅斯，卻經常持反對意見。

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儘管如此，尹錫悅仍表示，南韓尋求與中國建立健康的關係，「我們一直都努力在雙方互相尊重的前提下，謀求兩國共同利益。」

尹錫悅又表示，除了南韓，日本和美國都面臨核威脅，因此「華盛頓宣言」是必然的選擇，應被理解為美韓共同防禦條約的「升級版」，且該宣言同時凸顯南韓在「核不擴散條約」下，不發展核武的義務。

隨著北韓核威脅升高，南韓輿論認為應獨自開發核武。尹錫悅則表示，南韓有技術基礎自行發展核武，但擁核涉及複雜的政治和經濟盤算，也需要放棄一些價值觀和利益。

針對南韓內部對於他改善與日本關係的批評聲音，尹錫悅也強調，「我知道南韓國民對於日本殖民時期有很多情感衝突和敵意，但如果我們為了未來好好合作，我相信過去的衝突和敵意，會得到很大程度的治癒。」

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