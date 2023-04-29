伊朗數千女學生陸續中毒 官方怪境外勢力煽動反抗

伊朗情報單位表示，沒有直接證據表明有毒物質進入校園。（路透）

2023/04/29 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗自去年9月爆發頭巾革命以來，陸續傳出數千名女學生中毒事件，不排除是保守派為了警告女性而作出的報復行為。雖上個月警方逮捕了100多名嫌疑人，然而伊朗情報部門昨（28日）表示，並沒有證據顯示學校遭放毒氣，同時抨擊境外勢力以此事件在煽動社會反抗的風氣。

綜合外媒報導，自從頭巾革命爆發後2個月，伊朗各地傳出女學生中毒案件。官方統計，約有25省大約230所學校發生，受害學生多達5千多人。社運人士認為，有可能是保守派無法接受女權意識抬頭，藉此警告女性不要再反抗。而中毒事件也引發當地家長、教師以及醫護人員的不滿，要求伊朗政府徹查。

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上個月，伊朗內政部表示，已逮捕100多名嫌疑犯，並且正在調查連環中毒案是否與恐怖組織有關。然而，昨日伊朗情報局卻突發聲明，指責境外勢力在煽動民眾對於女學生中毒案的恐懼。聲明表示，境外勢力正在助長這場危機，包括個人、團體以及西方媒體，尤其是波斯語媒體。

該聲明甚至否定整件中毒案件，現場及實驗室調查都沒有觀察到能夠引起中毒的有毒物質，並將其定調為學生的惡作劇。同時批評有匿名人士在製作宣傳影片，引發群眾集體恐慌。

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